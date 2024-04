Scriitoarea Ioana Pârvulescu: Literatura îi modelează pe copii, le formează calitățile de mici, le deschide gustul pentru lume / Cărțile de literatură română te ancorează în spațiu, să nu fii ca o frunză în vânt

Literatura îi modelează pe copii, îi așază pe făgașul vieții și le formează calitățile de mici, spune scriitoarea Ioana Pârvulescu într-o intervenție la Radio România Cultural (RRC). Să citească „îi ajută, le deschide gustul pentru lume, pentru bine – cărțile sunt inestimabile ca valoare”, consideră Pârvulescu, transmite Edupedu.ro.

Scriitoarea a vorbit marți, 2 aprilie, de Ziua Internațională a Cărții pentru Copii, despre cărțile copilăriei sale și cea care i-a deschis orizontul pentru lectură și i-a influențat, ulterior, maniera de a scrie cărți pentru copii – „Antologia inocenței”.

„Cărțile pentru copii, când sunt bune, au această valoare că ne formează. Cum spunea un prieten de-al meu, nu faci o casă pornind de la etajul șapte, o faci pornind de la bază. Și copiii sunt formați, de aceea e atât de importantă literatura pentru copii, pentru că îi modelează pe copii, îi așază pe făgașul vieții, le formează calitățile de mici. Îi ajută, le deschide gustul pentru lume, pentru bine – ce să spun, (cărțile – n.red.) sunt inestimabile ca valoare”, a declarat scriitoarea.

Pârvulescu a spus despre cum a tradus cărți ale copilăriei sale: „Eu însămi am tradus cărți ale copilăriei, am tradus Saint Exupery, am tradus poezii și aș traduce oricând cu plăcere o carte pentru copii. Dar, de fapt, mă gândeam cât de important e totuși ca și autorii români să scrie cărți pentru copii. Pentru că până la urmă avem nevoie și de repere”.

„Pe cât de importante sunt cărțile din literatura universală ca să deschidă lumea, pe atât de importante sunt și cărțile de literatură română pentru copii ca să te ancoreze în spațiu, în propriul spațiu, să nu fii ca o frunză în vânt sau ca un fir de sămânță de păpădie care nu știe unde se așază”, a adăugat scriitoarea, care este și profesor universitar la Facultatea de Litere a Universității din București.

