Schimbările din clasamentul F1 – Verstappen, tot mai departe de rivalii de la McLaren după penalizarea primită în Spania

Max Verstappen a primit o penalizare de zece secunde după ce l-a blocat neregulamentar pe George Russell în penultimul tur din MP al Spaniei de Formula 1, iar campionul mondial en-titre a plecat cu doar un punct de pe circuitul de la Montmelo. În acest moment, Verstappen se găsește la 49 de puncte de liderul Piastri.

Cursa de la Barcelona este una pe care Max își dorește să o uite cât mai repede. Era în lupta pentru podium atunci când a intervenit Safety Car-ul, iar momentul l-a prins cu un singur set de anvelope noi în paddock: unele hard.

Componența cauciucurilor nu l-a ajutat deloc pe Verstappen să țină pasul cu concurența, iar olandezul a început să fie depășit de rivali.

În penultimul tur, Max l-a blocat neregulamentar pe Russell, iar comisarii de cursă i-au aplicat campionului mondial en-titre o penalizare de 10 secunde.

Drama in the closing stages of the race! 😱

Max Verstappen drops to P10 following a 10-second penalty for causing a collision with George Russell #F1 #SpanishGP pic.twitter.com/anhkyJ92pk

— Formula 1 (@F1) June 1, 2025