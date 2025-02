Scade numărul donatorilor de organe/ Directorul Agenției Naționale de Transplant: Din totalul de potențiali donatori identificați, la o treime ne-am lovit de refuz/ Campanie de informare cu privire la donarea de organe

Scade numărul donatorilor de organe/ Directorul Agenției Naționale de Transplant: Din totalul de potențiali donatori identificați, la o treime ne-am lovit de refuz/ Campanie de informare cu privire la donarea de organe

Sistemul medical din România se confruntă din nou cu problema legată de numărul scăzut al donatorilor de organe, statisticile indicând că, din numărul total al potențialilor donatori identificați, doar o treime ajung să fie donatori de organe. Directorul Agenției Naționale de Transplant, Guenadiy Vatachki, afirmă că sunt mai multe cauze pentru care medicii se confruntă cu un refuz din partea familiilor potențialilor donatori, unele dintre motivele invocate fiind legate de religie, iar altele având legătură cu lipsa de informare. În acest context, la nivel național s-a lansat campania ”Cadoul Vieții”, care își propune să informeze asupra donării de organe, transmite News.ro.

”Ne confruntăm, din păcate, cu o descreștere a numărului de donatori. Încă nu este una importantă față de anii anteriori, dar oricum, per total, dacă ne uităm la cifrele României, ele sunt foarte scăzute și, clar, este loc de îmbunătățire. Analizând statisticile, am constatat următoarea proporție: din totalul de potențiali donatori identificați, o treime au fost, li s-au recoltat, li s-au putut recolta organe sau țesuturi, aproximativ la o treime am avut de a face cu refuz și o altă treime nu au fost eligibili din motive medicale”, a declarat, miercuri, la Medika Tv, directorul executiv al Agenției Naționale de Transplant, medicul Guenadiy Vatachki.

El a explicat că în acest context se derulează campania ”Cadoul Vieții”, subliniind că cei implicați în campanie trebuie să se concentreze pe acea treime care refuză donarea de organe.

”Și trebuie să ne întrebăm foarte exact de ce avem de a face cu acest refuz. În unele cazuri, motivul este lipsa de informare din partea instituțiilor statului și tocmai asta încercăm să rezolvăm aici cu această campanie de promovare și informare”, a adăugat Guenadiy Vatachki.

El a explicat că familiile care refuză donarea de organe invocă trei motive principale. Unul este legat de lipsa încrederii în sistemul medical, ”mulți au invocat motivul religios”, iar ”o mare parte, de asemenea, nu înțeleg acest concept și atunci preferă să nu vorbim despre donare”.

Medicul a subliniat că, în contextul în care o familie care nu este complet și corect informată cu privire la donarea de organe, momentul în care aceasta pierde pe cineva drag nu este unul oportun pentru a fi informată, iar tocmai în acest context este nevoie de o campanie de informare cu privire la donarea de organe.

Campania beneficiază de sprijinul mai multor instituții, inclusiv al Societății Studențești de Chirurgie din România.

”Nu ne-am propus să convingem pe nimeni, pur și simplu vrem să ne asigurăm că ajung la oameni informații corecte și complete, că atunci când ei iau o decizie, oricare ar fi aceea, să o ia în deplină cunoștință de cauză și având la îndemână toate datele”, a afirmat Daniel Iacob, preşedintele Societății Studențești de Chirurgie