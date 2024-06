„Săptămâna Comediei”, la Brașov în perioada 1 – 7 iulie

„Săptămâna Comediei”, ediția a XI-a, revine la Brașov în perioada 1 – 7 iulie. Șapte spectacole de teatru îi așteaptă pe brașoveni și pe turiști la Teatrul „Sică Alexandrescu”, dar și în alte zone din oraș vor fi organizate spectacole și animații, filme de comedie pentru întreaga familie la cinema în aer liber, ateliere și concerte, transmite Radio România Brașov preluat de Rador.

Primul spectacol de teatru ce va avea loc pe data de 1 iulie, de la ora 19:00, în care joacă și actrița Maia Morgenstern, este aproape sold out.

„Ca în fiecare an, dorim să venim cu lucruri în plus pe lângă tradiționalele spectacole de teatru care au loc la Teatru Sică Alexandrescu. Începând de anul trecut, am deschis o zonă și în Parcul Central Nicolae Titulescu, iar în plus, în acest an activăm și zona Coresi, unde pe zona pietonală și în zona campusului vom avea spectacole pentru copii, dar și o zonă de cinema. Sunt șapte spectacole de teatru în premieră la Brașov. Cinci spectacole sunt în competiția festivalului, care de câțiva ani de zile oferă cinci premii pentru cel mai bun actor, actriță, regie, scenariu și premiul juriului”, a explicat Marian Gâlea, președintele Asociației Fanzin, organizatorul evenimentului.

Va avea loc și o avanpermieră, a precizat Dan Cogălniceanu, directorul Teatrului „Sică Alexandrescu” din Brașov:

„Suntem bucuroși că până în momentul de față sunt confirmate participările. Avem un juriu format din profesioniști. Înainte de începerea programului efectiv vom avea și noi, ca teatru, o avanpremieră cu un spectacol foarte frumos, tot de comedie. E vorba despre «Desculț în Parc», de Neil Simon, în regia lui Claudiu Goga, și în timpul Săptămânii Comediei o să mai avem și noi câteva spectacole noi din stagiunea aceasta, la Sala Studio.”