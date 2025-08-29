Sâmbătă, zi deschisă la Sarmizegetusa Regia / Arheologii vor oferi vizatorilor informații detaliate cu privire la monumentele capitalei antice

În fiecare an, la Sarmizegetusa Regia este organizată o zi a porților deschise. Anul acesta publicul este așteptat sâmbătă, 30 august, între orele 10:00 și 17:00, anunță Agenția de presă Rador, care citează Radio Cluj.

Responsabilul științific al Şantierului Arheologic Cetățile Dacice din Munții Orăștiei, Răzvan Mateescu spune că este un eveniment în cadrul căruia echipa de arheologi și de studenți ai Facultății de Istorie și Filosofie din Cluj-Napoca oferă vizitorilor informații detaliate cu privire la monumentele capitalei antice și totodată prezintă principalele rezultate ale cercetării.

În ultimii ani, demersurile arheologice s-au concentrat pe terasa nouă din componența sanctuarului, fiind continuată o cercetare arheologică mai veche a profesorului clujean Ioan Glodariu.

”Rezultatele au fost și sunt remarcabile. Au fost descoperite: o alee pavată cu dale din gresie, andezit și calcar, o ramificație a drumului ceremonial principal, resturile unui edificiu tot cu arhitectură monumentală dintr-o primă fază a sanctuarului și multiple segmente ale zidurilor de susținere a terasei. Tot aici este de menționat descoperirea unui nou edificiu de cult de tipul aliniamentelor.

Aproape tot ce e legat de zona sacră de la Grădiștea de Munte este la superlativ. Sunt cele mai numeroase temple din Dacia, cele mai mari construcții de cult din Dacia. În cazul Sarmizegetusei Regia, vorbim despre cel mai complex ansamblu arhitectonic religios din Dacia. Toate acestea au făcut din Sarmizegetusa Regia și întreg ansamblul de cetăți din Munții Orăștiei, situri de referință pentru antichitatea europeană„, spune profesorul.

La Grădiștea de Munte, în județul Hunedoara, arheologii au descoperit de-a lungul a peste un secol de cercetări vestigiile unei lumi aparte. Este vorba despre ruinele Sarmizegetusei Regia, capitala Daciei pre-romane.

”Datorită cercetărilor arheologice, în momentul de față, știm că așezarea era întinsă pe un deal cu o lungime de aproape 5 kilometri. Odată cu mijlocul secolului I î.Hr., dacii au început lucrări de anvergură, care au constat în amenajarea a sute de terase și totodată în ridicarea unor edificii cu o arhitectură monumentală, cu predilecție în partea centrală a așezării.

Efortul constructiv a fost unul imens, fiind suficient să amintim că, de exemplu, doar pentru zidurile de susținere a teraselor din sanctuar, au fost utilizate mii de blocuri de calcar aduse de la o distanță care fi considerată apreciabilă și în momentul de față, de aproximativ 35 de kilometri”, explică Răzvan Mateescu.

Ziua Porților Deschise de la Sarmizegetusa Regia este organizată de Universitatea Babeș-Bolyai în colaborare cu Muzeul Național de Istorie a Transilvaniei, Muzeul Civilizației Dacice și Romane din Deva și Muzeul Județean Mureș din Târgu Mureș.