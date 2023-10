Salvați din azilele groazei, au ajuns pe străzi / Mai mulţi bolnavi cu afecțiuni psihice au fost „relocați” pe străzile din Sfântu Gheorghe / Primar: ”Ce am rezolvat foarte greu în 10 ani, acum, într-o săptămână s-a stricat”

Câteva dintre persoanele cu afecțiuni psihice pe care autoritățile locale au reușit să le plaseze în ultimii 10 ani în centre de îngrijire și asistență au ajuns să fie „relocate” pe străzile din municipiu, relatează We Radio Sfântu Gheorghe.

Primarul Antal Árpád a declarat că soluția în acest caz trebuie să vină din partea autorităților centrale, care ar fi trebuit să ia „decizii etapizate”, și să închidă doar centrele unde într-adevăr erau probleme.

„Problema de fond este că în 10 ani am reușit cumva să rezolvăm ca aceste 8 persoane să ajungă la niște centre unde Primăria plătea pentru ca aceste persoane să fie supravegheate, dar cu acest mare hei-rup cu Azilul groazei s-au închis foarte multe centre la nivel național. Și noi, la un moment dat, prin Protecția copilului am fost înștiințați că avem 48 de ore să ne luăm bolnavii. Ceea ce s-a întâmplat în Voluntari este de nedescris, dar trebuiau să se ia niște decizii etapizate, să se închidă centrele unde sunt într-adevăr probleme grave. Acele persoane trebuie să fie duse undeva. În momentul în care tu ai, să spunem, 100 de centre la nivel național și închizi 10, înseamnă că celelalte 90 sunt supraaglomerate cu persoanele din acele 10 care se închid. Acum, pur și simplu au ajuns înapoi pe stradă unii dintre ei, asta este problema. Ce am rezolvat foarte greu în 10 ani, acum, într-o săptămână s-a stricat, și acum o luăm de la capăt și așteptăm ani să se construiască din nou azile, să fie autorizate de stat și să putem să gestionăm această problemă. Rezolvarea de la București trebuie să vină. Eu ca primar, în această speță, tot ce pot să fac este să găsesc un loc unde pot fi trimise aceste persoane, să plătesc din banii noștri, ai tuturor, pentru aceste persoane, ca să nu fie pe străzile din Sfântu Gheorghe”, a spus primarul.

La finalul lunii iulie, în urma unei sesizări, în subsolul unui Centru de îngrijire și asistență din localitatea Bărdești, județul Mureș, au fost descoperite mai multe persoane, adulți și copii, ținute în condiții inumane și degradante. Printre pacienții internați în căminul respectiv se aflau și 17 adulți din județul Covasna, cunoscuți cu diferite afecțiuni psihice.

DGASPC Covasna are un singur centru de îngrijire pentru persoane adulte cu dizabilități

La vremea respectivă, conducerea DGASPC Covasna a transmis, la solicitarea We Radio, că cei 17 beneficiari au fost transferați în perioada septembrie 2020 – aprilie 2022, întrucât instituția nu are capacitatea necesară pentru a acoperi nevoile județului.