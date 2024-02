Primarul din Sfântu Gheorghe face apel la locuitori să sune la Poliţie dacă văd pe stradă persoane cu afecțiuni psihice / „Nu au ce să caute pe străzi, este clar”

Primarul din municipiul Sfântu Gheorghe, Antal Árpád, le cere locuitorilor din oraș să sune la poliție, în cazul în care văd pe străzi persoane cu afecțiuni psihice, în contextul în care acestea nu au mai putut fi integrate în centre specializate odată cu desființarea a zeci de „azile ale groazei” din țară, relatează We Radio Sfântu Gheorghe.

„Problema este una foarte complexă și este reală. Aceste persoane nu au ce să caute pe străzi, este clar. Înainte de acest scandal cu azilele groazei am făcut demersuri, cred că în aproximativ 3 ani am reușit și era liniște la Sfântu Gheorghe. Și noi, Municipalitatea, am plătit pentru ca aceste persoane să fie în siguranță, în condiții optime. A fost această problemă care a bulversat tot sistemul de protecție a persoanelor cu handicap psihic, iar acum cred că se revine cumva, încet-încet, la normalitate. E foarte important ca, în momentul în care cineva vede o persoană despre care știe că este bolnavă psihic, să sune la 112, să semnalizeze către Primărie și noi facem demersurile. În ultimele luni, totuși, am mai rezolvat problema la 3 persoane din municipiu și sunt convins că o să le rezolvăm și pe celelalte, dar este foarte important ca în momentul în care cineva sesizează prezența pe străzi a acestor persoane să sune măcar la 112”, a spus primarul.

În luna noiembrie a anului trecut și Poliția Locală Sfântu Gheorghe a făcut apel la locuitorii municipiului să anunțe imediat la 112, sau la TelVerde pentru siguranța publică – 0800 800 767, dacă întâlnesc pe stradă persoane care reprezintă un pericol atât pentru ele, cât și pentru comunitate, după ce au fost semnalate mai multe incidente, printre care și acte de vandalism comise de astfel de persoane.