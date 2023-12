Sălile de fitness, aglomerate în a doua zi de Crăciun: „Trebuie să ardem niște calorii. Am mâncat și vinete și sarmale și un pic de cozonac”

Sălile de fitness, centrele SPA și patinoarele au fost destul de aglomerate în a doua zi de Crăciun, transmite site-ul știrileprotv.ro

Cei mai mulți dintre clienți au fost oameni care iubesc sportul, dar s-au strecurat și câțiva chinuiți de gândul că au mâncat prea multe sarmale. Antrenorii spun însă că trebuie să facem constant mișcare, dacă vrem să fim într-o formă fizică bună.

Cum au stat lucrurile într-o sală de sport din București.

Femeie: „Anul acesta m-am invățat minte, în anii trecuți obișnuiam să mănânc foarte mult și mă îngrășam undeva la 5 kg în 3 zile, dar anul acesta am fost mai ponderată. Am mâncat sarmale, cârnați, tobă, dar cu măsură. Trebuie să ardem niște calorii, așa că am zis să vin și astăzi.”

Peste tot în țară cluburile de fitness au avut clienți mai mulți ca într-o zi obișnuită.

Paul Mucica, client: „Îmi plac foarte mult prăjiturile și știu că sunt un aport de calorii în plus, nu neapărat necesar și de aia am venit și la sală să dăm jos ce am pus de sarbători.”

Dragoș: „Am mâncat și vinete și sarmale și un pic de cozonac și am încercat să compensez cu sportul, am fost și ieri la sală și venim în fiecare zi ca să dăm jos ce am mâncat.”

Antrenorii ne reamintesc ca nu doar mișcarea contează, ci și dieta echilibrată, cu multe fructe și legume.

Laura Alexe, antrenor personal: „Mișcarea e importantă să fie constant, adică nu doar 2-3 zile pentru că mă simt vinovat că am mâncat. E foarte indicat să facem mișcare, dacă se poate chiar și în acea zi de Crăciun, chiar dacă e vorba de un antrenament la sală, sau ieșim să ne plimbăm în parc, pentru că te ajută foarte mult la disgestie și mai ardem și câteva calorii.”

În plus, încercați să vă hidratați bine pentru a fi mereu în formă.

