Sainsbury’s anunţă introducerea tehnologiei de recunoaştere facială în magazinele sale din Regatul Unit

Sainsbury’s a anunţat că intenţionează să introducă recunoaşterea facială în toate supermarketurile sale din Regatul Unit, lansând această tehnologie controversată în primele magazine, relatează marţi DPA/PA Media, transmite Agerpres.

Al doilea cel mai mare lanţ de supermarketuri din Marea Britanie şi-a informat personalul din două magazine că va începe o perioadă de testare de opt săptămâni înainte de potenţiala introducere a acestei tehnologii la nivel naţional.

Sainsbury’s a declarat că prin introducerea acestei tehnologii se încearcă identificarea hoţilor din magazine şi stoparea creşterii semnificative în ultimii ani a acestor infracţiuni în comerţul cu amănuntul.

Cu toate acestea, utilizarea recunoaşterii faciale a fost intens criticată de grupurile care militează pentru protejarea vieţii private, rivalul Asda primind mii de plângeri după ce a lansat propria sa perioadă de testare similară, la începutul acestui an.

Conducerea Sainsbury’s, care are peste 1.400 de magazine în toată ţara, a declarat că planurile sale „nu vizează monitorizarea colegilor” sau a clienţilor.

Alţi retaileri britanici, precum Home Bargains, supermarketurile Co-op, Flannels şi Sports Direct, au folosit, potrivit unor surse, o tehnologie similară în magazinele lor pentru a identifica hoţii.

Tehnologia va fi utilizată de companie pentru a identifica şi, eventual, pentru a interzice accesul persoanelor „violente, agresive sau care fură din magazin”.

Sainsbury’s a declarat că înregistrările vor fi şterse instantaneu dacă software-ul nu recunoaşte faţa persoanelor raportate.

Compania a adăugat că sistemul emite o alertă pe baza comportamentului suspect raportat de magazin sau de alţi retaileri din apropiere care utilizează tehnologia Facewatch.

Sainsbury’s a declarat că incidente precum furtul, abuzul şi comportamentul ameninţător „continuă să crească” în pofida colaborării cu poliţia şi Guvernul, adăugând că acest lucru „afectează zilnic echipele Sainsbury’s din toată Marea Britanie”.

Simon Roberts, directorul executiv al Sainsbury’s, a declarat: „Înţelegem că tehnologia de recunoaştere facială poate ridica întrebări valide despre date şi confidenţialitate. Acest test şi implementarea ulterioară nu au ca scop monitorizarea colegilor sau a clienţilor noştri valoroşi. Se concentrează exclusiv pe identificarea celor care comit infracţiuni grave, care au comis acte de violenţă, agresiune sau furt, şi ajută echipele noastre să prevină alte prejudicii”.