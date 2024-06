Rutte vorbeşte de optimism prudent privind şansele sale în fruntea NATO

Premierul olandez, Mark Rutte, a declarat marţi că este „optimist cu prudenţă” că Ungaria va renunţa la opoziţia faţă de numirea sa în fruntea NATO, după discuţiile cu premierul ungar, Viktor Orban, transmite France Presse, preluată de Agerpres.

Rutte este în mare parte cotat favorit pentru a-l înlocui pe norvegianul Jens Stoltenberg în funcţia de secretar general al NATO până la sfârşitul anului 2024, după ce a primit sprijinul majorităţii membrilor Alianţei Atlantice, inclusiv al Statelor Unite.

Însă până acum, el întâmpină opoziţia lui Viktor Orban şi se confruntă cu concurenţa preşedintelui român, Klaus Iohannis.

„Sunt optimist cu prudenţă în ceea ce priveşte Ungaria”, a declarat presei Rutte după ce s-a întâlnit cu Orban în marja summitului informal al celor 27, luni seara, la Bruxelles.

Orban indicase că este pregătit să renunţe la opoziţia faţă de Rutte dacă acesta din urmă va prezenta scuze pentru comentariile despre Ungaria pe care liderul naţionalist le-a considerat jignitoare şi dacă Budapesta va obţine o scutire de la creşterea ajutorului militar acordat Ucrainei.

Rutte a dat asigurări că Orban „nu i-a pretins scuze, şi am subliniat că, desigur, am luat act” de reacţia societăţii maghiare „după ceea ce am spus în urmă cu doi ani”.

„Am lăsat lucrurile aşa, am luat notă, privind spre viitor, iar el nu a pretins scuze”, a subliniat premierul olandez.

Ţările NATO doresc un acord cu privire la succesorul lui Stoltenberg înainte ca liderii lor să se întâlnească la Washington în iulie.