Rusia: Pisica aruncată dintr-un tren în zăpadă a fost găsită moartă

Gigantul feroviar rus RZhD și-a cerut scuze proprietarilor unei pisici care a murit după ce a fost aruncată dintr-un tren al companiei de către un conductor la temperaturi de aproape -30 de grade, scrie BBC.

„Regretăm sincer că pisica Twix a murit”, a declarat compania de stat RZhD, promițând că își va schimba reglementările.

Anterior, au apărut imagini în care se vede că pisica roșcată și albă a fost aruncată în zăpadă în Kirov, la est de Moscova, pe 11 ianuarie.

The conductor claims that she asked the passengers whose cat it was, and threw him out when no one answered.

However, the Russian Railways company apologized to the Twix’s family and began an internal investigation pic.twitter.com/kIsURt6HKk

— Mediazona English (@mediazona_en) January 19, 2024