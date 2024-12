Rusia a colaborat timp de 70 de ani cu CERN, unul dintre cele mai importante centre științifice din lume. Războiul din Ucraina a distrus aceste legături. Ce legătură are Mihail Kovalciuk, prietenul lui Putin, cu aceasta?

Sâmbătă, 30 noiembrie 2024, acordul pe cinci ani dintre Organizația Europeană pentru Cercetare Nucleară (CERN) și Federația Rusă s-a încheiat, la fel ca și istoria de 70 de ani de strânsă cooperare între fizicienii sovietici și apoi ruși cu cel mai mare laborator de fizică de înaltă energie din lume. Publicația T-invariant povestește cum războiul din Ucraina a distrus legăturile științifice puternice în doi ani și jumătate – și ce rol a jucat în acest sens prietenul apropiat al lui Vladimir Putin, președintele Institutului Kurceatov, Mihail Kovalciuk, scrie publicația rusă de opoziție Meduza.



De ce CERN și Rusia își încheie cooperarea

Decizia de a exclude Rusia (și Belarus) de la CERN era în lucru de mult timp. Organizația a răspuns rapid la marele război declanșat de Kremlin. Încă de la începutul lunii martie 2022, a devenit cunoscut faptul că organismul de conducere al laboratorului, Consiliul CERN, a condamnat cu fermitate acțiunile forțelor armate ruse pe teritoriul Ucrainei, a decis să înghețe statutul Federației Ruse în cadrul CERN pe o perioadă nedeterminată și a interzis lansarea de noi proiecte cu institutele și guvernul rus.

În același timp, sute de fizicieni din Federația Rusă, care lucrează în colaborare cu CERN, au semnat o scrisoare deschisă. În mesaj, aceștia și-au exprimat protestul față de acțiunile conducerii ruse și și-au exprimat solidaritatea cu o amplă scrisoare deschisă a oamenilor de știință împotriva războiului ( peste 8,5 mii de semnături ), care a fost publicată în principalele limbi ale lumii pe site-ul T-invariant.

În rezoluția sa din martie 2022, Consiliul CERN a promis să promoveze inițiative menite să sprijine cercetătorii ucraineni și proiectele ucrainene în domeniul fizicii energiilor înalte și să respecte regimul sancțiunilor internaționale impuse Federației Ruse. În același timp, conducerea organizației și-a exprimat sprijinul pentru reprezentanții comunității științifice ruse care au protestat împotriva războiului.

Două săptămâni mai târziu, la sfârșitul lunii martie, CERN a emis o nouă declarație, în care a înăsprit și mai mult normele de colaborare cu Rusia și Belarus. De asemenea, a anunțat încetarea completă a cooperării cu organizația interguvernamentală Institutul Comun pentru Cercetări Nucleare (JINR) din Dubna, lângă Moscova (creat în 1959, a fost chiar numit „CERN sovietic”).

Oamenii de știință din Organizația Europeană pentru Cercetare Nucleară au fost excluși din toate consiliile și comitetele științifice ale JINR și viceversa; toate conferințele și seminariile organizate de JINR și CERN au fost anulate. În plus, JINR și-a pierdut statutul de observator la CERN, iar organizația și-a revocat statutul de observator la JINR.

Încă o dată, consiliul CERN s-a reunit pentru a anunța o schimbare a statutului de la „înghețare” la oprirea completă a cooperării cu Rusia în iunie 2022.

Astfel, oamenii de știință, inginerii și specialiștii IT care aveau deja permise la CERN din primăvara-vara anului 2022 au putut continua să lucreze până la 30 noiembrie 2024, iar noi permise nu au mai fost eliberate fizicienilor, studenților și masteranzilor din institutele și universitățile din Rusia și Belarus.

Votul final al Consiliului CERN cu privire la problema „rusă” a avut loc la 15 decembrie 2023. Țările participante au votat pentru excluderea Rusiei de pe lista partenerilor CERN și pentru încetarea activității oamenilor de știință afiliați institutelor de cercetare și universităților rusești la Large Hadron Collider. Trei zile mai târziu, rușii au primit o scrisoare (o copie a căreia se află la dispoziția T-invariant), care, în special, a declarat:

“…Înțelegem că impactul acestei decizii asupra unora dintre dumneavoastră ca angajați și asupra membrilor familiilor dumneavoastră poate fi semnificativ. Biroul utilizatorului rămâne la dispoziția dumneavoastră pentru sprijin. <…> Dorim să vă informăm cu privire la consecințele administrative ale acestei decizii: dacă acordul dumneavoastră de cooperare cu CERN expiră după 30 noiembrie 2024, acesta va fi reziliat automat la acea dată.”

Rezultatele votului Consiliului CERN nu sunt niciodată dezvăluite, dar, potrivit THE GENEVA Observer, cel puțin reprezentanții din Ungaria, Israel, Italia, Serbia, Slovacia și Elveția s-au abținut. Mulți fizicieni eminenți din întreaga lume au lucrat activ pentru a păstra participarea fizicienilor ruși și chiar au creat comunitatea Science4Peace (T-invariant a publicat anterior un text detaliat despre acest lucru).

Atât susținătorii, cât și oponenții ruperii relațiilor (atât în rândul oamenilor de știință, cât și al politicienilor) au început acțiuni active publice și non-publice în 2024. În primul rând, pentru că exista încă o intrigă cu privire la posibilitatea de a lăsa fizicienilor ruși și belaruși o „fereastră spre Europa” sub forma Institutului Comun pentru Cercetare Nucleară.

La 20 iunie 2024, Consiliul CERN a votat, în mod cu totul neașteptat , pentru prelungirea acordului dintre JINR și CERN (acesta fusese înghețat din 2022). După cum T-invariant a reușit să afle, 13 din 23 de țări au votat pentru rezilierea acordului în acea zi, iar pentru luarea unei decizii era nevoie de acordul a două treimi din țările participante.

Acesta a fost deja al doilea vot pe această temă, iar numărul necesar de voturi nu a fost întrunit nici la cel precedent, din martie 2024. Potrivit T-invariant, refuzul Germaniei de a vota a fost decisiv.

Decizia finală a fost precedată, pe de o parte, de declarații active ale oamenilor de știință din Ucraina în mass-media și în cadrul CERN, iar pe de altă parte, de cuvinte și acțiuni și mai active ale lui Vladimir Putin și ale președintelui Centrului Național de Cercetare al Institutului Kurceatov, Mihail Kovalciuk.

Astfel, la 5 iunie 2024, The Times a publicat un amplu articol Nuclear research body is backdoor for Russian spies, says Ukraine, în care ucraineanul Boris Grinev, membru al Academiei de Științe a Ucrainei, declara că participarea specialiștilor din Federația Rusă la lucrările CERN „alimentează mașina de război rusă” și că, datorită cooperării cu JINR, CERN continuă să fie „penetrat de spioni ruși”. Grinev, care este reprezentantul Ucrainei la CERN și a fost reprezentantul plenipotențiar al guvernului ucrainean la JINR (din 1997 până în 2022, cu o scurtă pauză), a făcut apel la colegii săi să voteze împotriva prelungirii acordului cu Dubna.

În replică, serviciul de presă al CERN s-a limitat la o declarație prudentă potrivit căreia laboratorul este o organizație pașnică și deschisă.

Dar, pe 13 iunie, Putin a venit în mod neașteptat cu un răspuns mai viu. El a venit la Dubna, unde a fost desfășurată o dublă campanie de PR. Președintele „a lansat lansarea tehnologică a acceleratorului NICA”, care se află în construcție la JINR de mulți ani (deși, de fapt, a fost o verificare de rutină a circuitelor și magneților din accelerator) și, de asemenea, a avut loc o întâlnire amplă cu oamenii de știință care au câștigat concursul științific Mega-Grant al guvernului rus (un exemplu rar de proiect internațional mare și de succes în știința rusă). „Nu închidem nimic, nu ascundem nimic, nu blocăm nimic. Suntem deschiși cooperării… Rusia este deschisă la utilizarea rezultatelor oamenilor de știință ruși în alte țări”, a declarat Putin, potrivit TASS.

Potrivit oamenilor de știință cu care a vorbit T-invariant, acesta a fost un semnal că, deși JINR este formal un centru științific interguvernamental, cu 13 țări printre fondatorii săi, în realitate institutul este un teritoriu de „fizică suverană”.

Oamenii de știință ucraineni au reacționat imediat la vizita lui Putin la JINR. Fiziciana Tatiana Berger-Grineva, șefa unuia dintre grupurile experimentului ATLAS, a trimis o scrisoare detaliată unei game largi de destinatari de pe lista de corespondență a CERN, cu citate din declarațiile făcute la Dubna de Putin, vicepremierul rus Dmitri Cernîșenko și directorul JINR Grigori Trubnikov – toate cu linkuri către kremlin.ru. La sfârșitul scrisorii, apare următoarea concluzie:

“Această vizită demonstrează clar poziția JINR ca organizație care lucrează în interesul complexului militar rus, cu doar câteva zile înainte de decizia Consiliului CERN privind cooperarea CERN-JINR”.

Spectacolul de PR de la Dubna a fost organizat de Mihail Kovalciuk, care este considerat cel mai apropiat „om de știință” de Putin, potrivit surselor T-invariant. „Kovalciuk îi pregătise pe Putin și pe alți oficiali pentru izolare timp de mai mulți ani și toată lumea a înțeles că el era împotriva Dubnei ca o lacună în CERN. Acțiunile sale au influențat faptul că acordul cu JINR a fost castrat în cele din urmă”, spune șeful unuia dintre grupurile științifice de la detectorul de particule ATLAS (parte a Large Hadron Collider), care lucrează la CERN de peste 30 de ani.

Kovalciuk vs. fizicienii ruși de la CERN

Speranțele fizicienilor din întreaga lume că „CERN-ul sovietic” din Dubna va deveni un loc cu afiliere neutră pentru oamenii de știință ruși nu au devenit realitate. Doar angajații JINR care erau deja înregistrați la momentul războiului și al primelor sancțiuni vor putea lucra la accelerator. Nu vor fi eliberate noi permise.

„Un punct important de pe ordinea de zi a Consiliului din iunie a fost Acordul cu organizația interguvernamentală cu sediul în Dubna, Rusia, cu care CERN cooperează din 1957. Deoarece Consiliul a decis să nu denunțe acordul, participarea JINR la activitățile CERN continuă. Cu toate acestea, măsurile privind JINR adoptate de Consiliu în martie 2022 rămân în vigoare”, se arată într-o scrisoare trimisă personalului de directorul CERN, Fabiola Gianotti.

Pe de altă parte, Mihail Kovalciuk a interzis tuturor angajaților Institutului Kurceatov, precum și angajaților institutelor de cercetare și universităților subordonate sau aflate pe orbită (majoritatea dintre acestea angajează oameni de știință specializați în subiectele CERN) să caute modalități de a rămâne la CERN.

Președintele Institutului Kurceatov, în 20 martie 2024, a numit ruptura cu CERN un „cadou” pentru Rusia:

“Partea leului din specialiștii ruși de la CERN sunt angajați ai Institutului Kurceatov, sunt angajații noștri. În esență, întoarcerea acestor oameni, instruiți de noi, crescuți de noi, ideologic și științific, este un dar pentru noi”.

La 20 septembrie, la o întâlnire cu Putin, Kovalciuk a declarat că, datorită „întoarcerii în Rusia” a oamenilor de știință, țara va cunoaște un „progres tehnologic” și „infrastructura științifică va deveni cea mai bună din lume”. Iar în noiembrie, într-un interviu acordat RIA Novosti, el a oferit interpretarea sa despre modul în care JINR a încercat să creeze o „afiliere neutră” pentru fizicienii din Rusia:

“Occidentul a venit cu o schemă voalată pentru întoarcerea oamenilor de știință ruși la CERN… Ideea este ca angajații ruși să se întoarcă la institutele lor natale din Rusia, să se înscrie concomitent la JINR interguvernamental din Dubna, lângă Moscova, și apoi, după ce au primit statutul de participant la o organizație internațională, să continue să lucreze la CERN ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat… Cu toate acestea, Rusia refuză categoric să interacționeze cu Occidentul în cadrul unei astfel de scheme”.

Kovalciuk difuzează „o istorie alternativă în interesul său egoist”, a declarat pentru T-invariant șeful unuia dintre grupurile științifice ale CERN, care lucrează la experimentul ATLAS de peste 30 de ani.

Fizicienii intervievați de publicație sunt de părere că tinerii, studenții și masteranzii, vor avea mari probleme. „În ultimii doi ani, am încercat să convingem conducerea CERN să ofere posibilitatea de a conecta noi utilizatori, cel puțin din rândul tinerilor, dar nu a funcționat. După 30 noiembrie, accesul de la distanță la datele CERN va fi prelungit pentru o perioadă scurtă de timp doar pentru acei ruși care au statut de doctorat, astfel încât să își poată termina tezele. Noi, cei care lucrăm aici de mulți ani, vom găsi unele poziții în Europa, există aproximativ o sută de astfel de persoane, dar pentru tineri nu există perspective în fizica experimentală avansată”, spune un om de știință rus.