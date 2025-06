Operațiunea Pavutnya: Cum va răspunde Putin la umilința suferită?

Modul în care Rusia va răspunde atacului cu drone al Ucrainei împotriva bazelor sale aeriene va fi puternic influențat de felul în care Administrația Trump va gestiona această situație, susține un expert străin. Alți analiști sunt de părere că Moscova ar putea lansa un val de bombardamente împotriva unor ținte ucrainene, deopotrivă militare și civile, sau ar putea riposta masiv împotriva infrastructurii, a centrelor de comandă sau chiar a unor ținte suspecte din alte țări.

Un atac umilitor

Într-o operațiune cu numele de cod “Pavutyna” (Pânza de păianjen), despre care se spune că a fost planificată timp de 18 luni, Ucraina a lansat duminică o serie de atacuri cu drone, simultane și de amploare, asupra unor baze aeriene din Rusia.

Surse din cadrul Serviciului de securitate ucrainean (SBU) au declarat că drone de tip FPV sau first-person view au lovit baza aeriană Belaya din regiunea Irkutsk – aflată la 4.000 de kilometri de linia frontului din Ucraina.

De asemenea, au fost vizate bazele aeriene Olenya din regiunea Murmansk, Dyagilevo din regiunea Riazan și Ivanovo din regiunea cu același nume. Potrivit surselor din SBU, 41 de aeronave rusești au fost lovite, inclusiv un avion radar A-50 de avertizare timpurie și control aerian, precum și bombardiere strategice Tupolev Tu-95 și Tu-22M3, folosite pentru lansarea de rachete de croazieră împotriva Ucrainei.

Potrivit estimărilor ucrainene, valoarea pagubelor suferite de Rusia ar fi de șapte miliarde de dolari.

Dronele au fost transportate în Rusia, ascunse în camioane care transportau containere cu acoperișuri retractabile, parcate în apropierea bazelor aeriene, de unde au fost lansate de la distanță.

