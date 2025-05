Rugbyul sud-african îl plânge pe Cornal Hendricks: Jucătorul a murit la doar 37 de ani

Cornal Hendricks, fost internațional sud-african de rugby, a murit la vârsta de 37 de ani, informează Mirror Sport. Presa internațională vorbește despre un atac de cord suferit de cel care era considerat un simbol al determinării.

Născut pe 18 aprilie 1988 în Paarl, Hendricks a debutat la nivel profesionist în 2008 cu echipa Boland Cavaliers.

A urmat o ascensiune rapidă, ajungând să joace pentru Cheetahs în Super Rugby și să reprezinte Africa de Sud în echipa națională de rugby în 15, acumulând 12 selecții și marcând 5 eseuri între 2014 și 2015.

Cariera lui Cornal a cunoscut o întrerupere bruscă în 2015, atunci când sportivul a fost diagnosticat cu o afecțiune cardiacă rară.

A fost nevoit să stea departe de teren timp de patru ani, iar în pofida recomandărilor medicilor să se retragă, a continuat să lupte.

A revenit pe terenul de joc în 2019 alături de echipa Bulls. A fost desemnat jucătorul turneului în Currie Cup 2020-2021.

A părăsit-o pe Bulls în octombrie 2024 pentru a se întoarce la prima iubire, echipa Boland Cavaliers.

„Când nimeni nu mai credea în mine, Dumnezeu a intervenit. Mulțumesc pentru că m-ați acceptat și m-ați susținut”, a precizat la acel moment Cornal.

Revenirea sa în sportul de performanță a fost descrisă superb de antrenorul Paul Treu ca una miraculoasă, acesta scoțând în evidență calitățile sale tehnice și umane remarcabile.

În memoria fanilor rugbyului, Cornal Hendricks rămâne ca un exemplu de perseverență, curaj și pasiune pentru acest sport.

„A inspirat prin povestea sa de speranță și curaj. Rugbyul l-a pierdut pe unul dintre cei mai buni.

Cornal a fost unul dintre acei jucători care a iubit jocul și a muncit extrem de mult, dar a făcut-o întotdeauna cu zâmbetul pe buze, tratând toți oamenii cu respect.

Energia și dragostea sa de viață, pe teren și în afara terenului, i-au înălțat pe coechipierii săi și pe cei din jurul său” – președintele rugbyului sud-african, Mark Alexander.

