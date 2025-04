Ronnie O’Sullivan revine în snooker – Ora de start a meciului cu Ali Carter de la CM de la Crucible

Considerat cel mai mare jucător de snooker din istorie, Ronnie O’Sullivan revine la masa de joc cu ocazia turului întâi de la Campionatul Mondial de la Crucible.

Absent de luni bune din circuitul mondial, cel supranumit „The Rocket” (locul 5 mondial) va da în runda inaugurală de la Crucible peste mai vechiul său „prieten” Ali Carter (ocupant al locului 18 în lume).

De-a lungul timpului, O’Sullivan și Carter s-au duelat de 27 de ori, scorul fiindu-i favorabil lui Ronnie cu un categoric 24-3.

The Rocket a câștigat 183 de frame-uri, în timp ce Carter se poate mândri că a triumfat în 104 rânduri.

Ultimul meci direct a avut loc anul trecut, cu ocazia Tour Championship, iar O’Sullivan s-a impus în sferturi cu 10-2.

Ronnie O’Sullivan 🆚 Ali Carter @jamesgraysport explains how the former pals became bitter rivals ⚔️ #HaloWorldChampionship https://t.co/F3BIVuDaaE

În vârstă de 49 de ani, Ronnie a triumfat la Crucible în șapte rânduri, record pentru Era Open pe care-l împarte cu Stephen Hendry.

O’Sullivan s-a impus la edițiile din 2001, 2004, 2008, 2012, 2013, 2020 și 2022.

Ronnie O’Sullivan a cucerit 41 de titluri de clasament și șapte trofee mondiale de la debutul său profesionist, în 1992. Primul său titlu la Masters l-a obținut în 1995, la doar 19 ani, devenind cel mai tânăr câștigător al celui de-al doilea eveniment din Triple Crown. Triumful de anul trecut, la 48 de ani, l-a consacrat drept cel mai în vârstă învingător din istoria competiției, potrivit BBC.

A young 15 year old Ronnie O’Sullivan after winning junior pot black 1991. “I’ve just signed a 3 year contract with Barry Hearn, in a couple of years time we’ll go to work.” pic.twitter.com/AjpUjtgJvL

— Snooker Archives (@SnookerArchives) April 21, 2025