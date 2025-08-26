România, printre semnatarele unui memorandum de înţelegere în vederea armonizării pieţelor de capital

Opt ţări din Europa Centrală şi de Sud-Est – între care şi România – au făcut un pas către unificarea pieţelor lor financiare prin semnarea unui memorandum de înţelegere privind cooperarea în dezvoltarea burselor lor de valori, urmărind armonizarea legilor care reglementează acest sector, informează marţi agenția de știri EFE, citată de Agerpres.

După cum a informat marţi ziarul croat Jutarnji list, documentul a fost semnat cu o zi înainte, luni, de miniştrii de finanţe din Bulgaria, Croaţia, Macedonia de Nord, Polonia, România, Slovacia, Slovenia şi Ungaria, la un eveniment desfăşurat la Zagreb care a beneficiat de sprijinul Băncii Europene pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD).

Într-un comunicat, Ministerul Finanţelor din Croaţia a descris memorandumul drept un „pas înainte istoric”, subliniind că acesta confirmă o voinţă politică comună şi un angajament faţă de reforme care vor permite o piaţă de capital mai robustă, mai eficientă şi mai competitivă în regiune.

„Acest lucru va creşte competitivitatea ţărilor participante, va atrage investitori internaţionali, va îmbunătăţi comerţul şi investiţiile transfrontaliere, va facilita accesul la capital şi va stimula o creştere economică mai mare”, se arată în comunicat.

Activităţile viitoare ale acestei iniţiative, care îşi propune să atragă investitori şi să stimuleze creşterea economică, vor fi coordonate de la Zagreb.

Ministrul finanţelor croat Marko Primorac a explicat că cele opt ţări au decis să îşi armonizeze legislaţia şi regulile de piaţă, inclusiv cele care reglementează acordarea de licenţe, cu scopul de a egaliza standardele de acces la bursele lor de valori.

„Vom armoniza legislaţia, regulile comerciale, acordarea de licenţe şi accesul la infrastructură. În acest fel, vom consolida comerţul transfrontalier şi vom contribui semnificativ la armonizarea europeană”, a adăugat el.

Primorac, care este şi viceprim-ministru, a remarcat că pieţele de capital din Europa de Est şi de Sud-Est sunt mici şi fragmentate, cu reguli şi platforme comerciale diferite, ceea ce face dificilă cooperarea şi tranzacţionarea transfrontaliere, potrivit agenţiei de presă croate HINA.

„La nivelul Uniunii Europene, unificarea pieţei de capital, adică unificarea economiilor şi investiţiilor, este în discuţie de ceva timp”, a amintit ministrul croat.

Însă iniţiativa nu se doreşte a fi o alternativă sau o opoziţie la alte procese europene, ci mai degrabă le completează, a subliniat Primorac. Oficialul croat a declarat totodată că iniţiativa este deschisă şi către alte ţări, inclusiv cele din afara Uniunii Europene. „Este deosebit de important pentru vecinii noştri din sud-est să îi integrăm cât mai mult posibil şi să îi sprijinim pe calea lor către integrarea europeană”, a spus el, potrivit HINA.

Miljan Zdrale, director regional BERD pentru Europa Centrală, a apreciat că în prezent, dintre cele opt burse de valori participante, cele mai mari sunt cele din Varşovia şi Bucureşti.