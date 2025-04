România, condusă cu 1-0 de Canada în Billie Jean King Cup

România este în dezavantaj împotriva Canadei în Grupa A a calificărilor din Billie Jean King Cup, după ce Miriam Bulgaru a pierdut meciul cu Victoria Mboko, scor 1-6, 4-6. Duelul a avut loc în Ariake Colosseum din Tokyo.

Miriam (26 de ani, ocupantă a locului 211 în ierarhia WTA) este debutantă la echipa României de tenis de câmp. Bulgaru a cedat meciul după doar 66 de minute, adversara sa (Mboko, 18 ani) fiind clasată pe locul 159 în lume.

A debut to remember 💫🇨🇦

Teenager Victoria Mboko defeats Miriam Bulgaru 6-1 6-4 to win her very first #BJKCup match and clinch a point for Team Canada. pic.twitter.com/AvfxokueKl

— Billie Jean King Cup (@BJKCup) April 11, 2025