VIDEO Rezultat fantastic: Ana Bărbosu, medalie de aur la sol la CE de gimnastică

Gimnasta Ana Bărbosu a cucerit, sâmbătă, medalia de aur la sol la Campionatul European de la Leipzig.

Sportiva noastră a intrat a patra în finala de sâmbătă și a fost notată cu 13,833, rezultat care i-a asigurat medalia de aur. Pe podium au mai urcat Manila Esposito (Italia, 13.700) şi Alba Petisco (Spania, 13.566).

Gimnasta tricoloră se calificase în marea finală de la sol de pe locul doi, cu o notă de 13.600.

Sportiva din România a ajuns la un total de patru medalii la CE de la Leipzig, după cele cucerite la individual-compus (bronz), paralele (tot bronz) și bârnă (argint).

La Campionatul European au luat parte 301 sportivi (135 fete şi 166 băieţi) din 37 de naţiuni.

„Pentru Ana Bărbosu, acesta este cel mai prolific campionat european de seniori la care a luat startul după cele din 2022, 2023, 2024.

Felicitări, Ana și Denisa! Felicitări antrenorilor Ramona Micu, Corina Moroșan, Florin Cotuțiu! Capul sus, Sabrina!

Palmaresul României la această ediție a Campionatelor Europene: 1 medalie de aur – 1 argint – 2 bronz” – notează Federația Română de Gimnastică pe Facebook.

