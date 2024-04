Rezidenții din Trump Plaza fac presiuni pentru redenumirea clădirii pentru a se distanța de fostul președinte

Locatarii zgârie-norilor din New Rochelle, New York, vor să renunțe la numele care a afectat uneori valoarea imobilelor, scrie The Guardian.

În timp ce Donald Trump suportă rușinea de a fi primul fost președinte al SUA care se confruntă cu un proces penal, se pregătește o nouă umilință, cu o mișcare pentru a șterge numele Trump de pe o clădire din statul său natal.

Locuitorii de la Trump Plaza, un bloc de 40 de etaje din New Rochelle, un oraș suburban din New York, fac presiuni pentru ca clădirea să fie redenumită și să scape de o asociere de aproape două decenii cu fostul președinte și mogul imobiliar cu probleme juridice.

Ar urma o serie de clădiri din New York și din alte părți care au renunțat la numele Trump de când acesta a intrat în politică, în condițiile în care Trump a devenit o figură divizivă și foarte urâtă de liberali, chiar dacă este iubit de fanii săi.

Proprietarii apartamentelor din Trump Plaza – sunt 194 de unități – sunt în mijlocul unui vot care ar șterge și mai mult numele lui Trump – ceea ce nu ar avea implicații doar pentru cei care locuiesc în clădire.

Trump Plaza este situat în centrul orașului New Rochelle, la câteva străzi de restaurante și de cinematograful local. Redenumirea clădirii i-ar scuti pe locuitorii și lucrătorii din acest oraș cu o diversitate rasială de 80.000 de locuitori de întâlnirea, cel puțin vizuală, cu numele Trump.

Unii oameni ar fi mulțumiți de acest lucru.

„Ar fi perfect. Ar fi grozav”, a declarat Delva Domond, în vârstă de 65 de ani.

„Pentru că noi mergem la New Roc, la cinematograf, tot timpul. Când ne întoarcem, trebuie să trecem pe lângă clădirea lui. Așa că mereu sunt așa: „Omule, de ce nu-i dau jos semnul?”.

” Spun asta de câțiva ani. Și așa că, știți, mă voi bucura dacă îl dau jos.”

Domond, un inginer mecanic și rezident de mult timp în statul New York, a declarat că are de mult timp o părere negativă despre Trump.”Întotdeauna a avut o reputație proastă în New York. El face construcții, nu-și plătește antreprenorii. Așa că acesta a fost un lucru pe care, chiar înainte de a deveni președinte, îl știam în New York”, a spus Domond.

„Așa că nu mi-a plăcut niciodată de el personal”.

Greg Root, președintele consiliului de administrație al condominiului din Trump Plaza, a declarat pentru New York Post că o „majoritate tăcută” a proprietarilor a susținut schimbarea numelui. The Post, un organ de presă de dreapta care a dat vestea despre viitoarea schimbare, a susținut că aproximativ 24 de persoane s-au opus schimbării, deși ziarul a putut furniza dovezi doar despre persoane din două apartamente.

Trei clădiri rezidențiale din New York au renunțat la numele lui Trump la câteva zile după alegerea sa în noiembrie 2016, proprietarul afirmând că eliminarea numelui ar face proprietățile mai populare pentru chiriași. Decizia a fost luată după ce oamenii au aruncat cu ouă în clădirile cu numele Trump în timpul campaniei prezidențiale.

Trump International Hotel and Tower din Toronto, care, la fel ca multe dintre proprietățile cu marca Trump, nu este deținută de fostul președinte, dar în schimb plătește pentru a-i folosi numele și serviciile de management, a plătit milioane de dolari pentru a rupe acordul de branding în 2017. Clădirea devenise un loc de proteste împotriva președintelui american.

În februarie, New York Times a relatat că, după ce Trump a devenit președinte, valoarea apartamentelor din clădirile care îi poartă numele a fost inferioară valorii de piață. Clădirile care au renunțat la numele Trump și-au văzut valoarea săltând în sus.

„Această analiză identifică în mod clar faptul că marca Trump este cea care este responsabilă pentru deteriorarea valorii”, a declarat un economist pentru Times.

La o stradă de Trump Plaza, o femeie, care a cerut să nu i se dea numele, a spus că lucrează pentru o firmă de avocatură în domeniul imigrației din zona New Rochelle. Firma a căutat recent un nou spațiu de birouri și i s-a spus că există un loc liber în blocul de birouri de lângă Trump Plaza, a spus femeia. Ea a spus că șeful ei nu a luat în considerare posibilitatea de a se muta acolo.

„El a spus: „Oh, Doamne: oamenilor nu le place Trump Plaza pentru că numele este legat de Trump și imigranților nu le place, iar toți clienții mei sunt imigranți””, a spus ea.

Trump Plaza nu a fost construit de Trump, ci a fost construit de Cappelli Enterprises, care a semnat apoi un acord prin care Asociația Trump a administrat zgârie-norii. Acel acord a fost reziliat de consiliul de administrație al Trump Plaza în 2021, dar numele Trump a rămas în vârful intrării.

În ciuda faptului că nu a avut nicio implicare cu clădirea, Trump Plaza este încă listat în portofoliul online al Trump Organization. (200 Riverside Boulevard, cunoscut anterior sub numele de „Trump Place”, este, de asemenea, listat, în ciuda faptului că numele Trump a fost îndepărtat în 2018).

Acest lucru l-a lăsat pe fostul președinte, acuzat de două ori, cu puține proprietăți cu marca Trump rămase în New York.

De asemenea, Trump a pierdut drepturile de a gestiona două patinoare și un carusel cu 57 de cai în New York, imaginea sa devenind din ce în ce mai toxică. Timp de decenii, Trump a locuit în turnul său omonim din Manhattan, dar clădirea a devenit subiectul unor proteste frecvente după ce a fost ales președinte. Trump și-a schimbat reședința oficială în Florida în 2019 și s-a mutat în complexul său Mar-a-Lago de acolo după ce a pierdut alegerile din 2020.

„Nu-mi place de el. A făcut prea multe urâciuni. Și nu e ca și cum ar fi încercat să o ascundă, a făcut-o la vedere”, a spus Yvette, care a cerut să își folosească doar prenumele. Yvette a spus că ar fi binevenită ca numele Trump să fie îndepărtat de pe Trump Plaza, după ce a fost dezamăgită de unele comportamente ale lui Trump în timpul președinției sale.

„Vorbind despre oameni, despre găuri de rahat. El este doar diavolul însuși. Așa îl privesc eu, nu-mi pasă de el. Și sper să primească ceea ce merită”.