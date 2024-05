Revolte în Noua Caledonie: Inegalitățile dintre populația băștinașă Kanak și restul populației persistă

Noua Caledonie este cuprinsă de violențe începând de luni, 13 mai, ca urmare a revizuirii constituționale dorite de guvern, dar contestate de facțiunea pro-independență. Revoltele s-au soldat cu moartea a șase persoane, patru civili și doi jandarmi, relatează Franceinfo.

Aceste violențe au loc, de asemenea, pe fondul unei crize economice și, mai ales, al inegalităților dintre kanaci și restul populației. Potrivit cifrelor INSEE, 20% dintre locuitorii din Noua Caledonie trăiesc sub pragul sărăciei, față de puțin sub 15% la nivel național. În spatele acestei cifre se află alte disparități între kanaci și non-kanaci.

Nivelul de trai mediu al kanacilor este la jumătate față de cel al celor care nu sunt kanaci. Acest lucru poate fi explicat, printre altele, prin faptul că kanakii lucrează în ocupații mai prost plătite și, de asemenea, suferă mai mult din cauza șomajului. Accesul la locuri de muncă este o altă inegalitate observată în Noua Caledonie.

În primul rând, rata șomajului este deosebit de ridicată în rândul kanacilor în comparație cu populația caledoniană în ansamblu. Aproape 20% dintre aceștia sunt șomeri, față de o medie de 12% pentru întregul arhipelag. Dar ceea ce este cel mai frapant este diferența în ceea ce privește accesul la cele mai bine plătite locuri de muncă: mai puțin de 5 % dintre kanacii care lucrează sunt manageri. Această cifră este de trei ori mai mare în cazul celor care nu sunt kanaci. Aproape 15 % dintre kanacii activi au ocupații intermediare. Această cifră este aproape dublă față de cea a celor care nu sunt kanaci. În cele din urmă, 80% dintre kanaci lucrează în profesiile cel mai prost plătite, ca angajați sau muncitori manuali, în comparație cu 45% din restul populației.

Iar acest lucru poate fi explicat, în special, printr-o altă inegalitate, cea a nivelului de educație. Aici, decalajul este foarte mare între kanak și Caldoches, mai exact. Caldoches sunt descendenții coloniștilor albi care au sosit în secolul al XIX-lea. Ei sunt a doua comunitate ca mărime din arhipelag. Ei bine, aproape un kanak din doi nu are nicio calificare sau are doar „brevet des collèges – brevet de colegii”, în comparație cu doar 11% dintre Caldoches. Disparitatea este la fel de mare și în rândul absolvenților. Doar un kanak din patru are un bacalaureat sau mai mult, față de aproape trei sferturi dintre Caldoches.

Inegalitățile sunt, de asemenea, flagrante în ceea ce privește accesul la locuințe. Un raport Insee din 2016 a analizat discriminarea în ceea ce privește accesul la locuințe în Greater Noumea, unde locuiește 70% din populație. În funcție de profilul solicitanților, rata de răspunsuri pozitive la anunțurile de închiriere a variat între kanaci și Caldoches: aproape 65% de răspunsuri pozitive pentru Caldoches, față de 52% pentru kanaci.