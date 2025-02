REVIEW Samsung Galaxy S25 Ultra: Performanță brută, funcții AI și multe îmbunătățiri minore / Merită sau nu să faci upgrade? (FOTO)

Atunci când privești Samsung Galaxy S25 Ultra, ceea ce îți sare pentru prima oară în ochi, la fel ca în anii trecuți, sunt similaritățile de look cu seriile anterioare. Nici în acest an, gigantul sud-coreean nu a adus inovații majore la design-ul smartphone-ului său de top.

Samsung respectă tradiția și lansează la începutul anului noile sale flagship-uri. Până la acest moment, este cea mai importantă lansare de produse tech pe anul 2025.

Gigantul sud-coreean mizează în acest an pe capabilitățile AI ale noilor sale dispozitive din seria S25.

Vârful de gamă, S25 Ultra, a ajuns pe masa noastră pentru review înainte de lansarea oficială. Avem în față cel mai performant telefon cu sistem de operare Android al momentului.

Telefonul de top de la Samsung aduce în scenă noi recorduri de performanță brută, datorită celui mai modern procesor de la Qualcomm, optimizat special pentru seria Galaxy S, o nouă cameră ultra-wide cu senzor de 50 MP, o interfață mai fluidă mulțumită noului One UI 7.0 și multe funcții AI utile. Configurația este completată de un design elegant și un display-ul rapid și luminos.

Cu toate acestea, mulți deținători de S23 Ultra și S24 Ultra se întreabă dacă ar fi cazul să facă pasul către S25 Ultra, iar asta ne propunem să aflăm și noi prin review-ul de mai jos.

Design

Samsung a optat pentru un design complet plat. A dispărut rama ușor curbată de pe laterale care se regăsea la S24 Ultra, fiind înlocuită cu una dreaptă, tot din titan. În schimb, colțurile dispozitivului, de care mulți utilizatori ai modelului precedent s-au plâns că erau prea ascuțite, au fost de această dată rotunjite. Această alegere conferă telefonului un design curat, minimalist, care îmbină marginile rotunjite, mai prietenoase cu mâinile utilizatorilor, cu un aspect sobru și elegant.

Galaxy S25 Ultra rămâne o mare bucată de sticlă dreptunghiulară. I-am arătat noul flagship unui coleg, deținător de A54, și mi-a spus râzând că este identic cu telefonului lui. După ce i-am cerut să își dea jos husa de pe el, am rămas și eu surprins de similaritățile dintre un telefon mid-range și vârful de gamă de la gigantul sud-coreean.

Ca dimensiuni, spre deosebire de S24 Ultra, modelul din acest an este ușor mai înalt (162.8 vs 162.3 mm), mai îngust (77.6 vs 79 mm) și mai subțire (8.2 vs 8.6 mm). De asemenea, dimensiunea ecranului a crescut cu 0,1 inch față de S24 Ultra, de la 6,8 la 6,9 inch, iar greutatea a scăzut de la 233 g la 218 g, ceea ce face telefonul mai ușor și mai confortabil de utilizat. Astfel, flagship-ul din acest an vine cu materiale mai ușoare și mai durabile, protejat de Corning Gorilla Armor 2 pe ecran și Corning Gorilla Victus 2 pe spate. S25 Ultra vine, la fel ca telefonul precedent, cu standardul de rezistență la praf și apă IP68.

Totuși, trebuie menționat că OnePlus a reușit să facă un pas în față în acest an prin adăugarea protecției IP69, care oferă protecție la jeturi de apă fierbinte, precum și la scufundare mai adâncă.

Butoanele de volum sunt în același loc consacrat, pe latura dreaptă la a device-ului. Butonul pentru asistentul Bixby a rămas și el în același loc, dar a fost înlocuit de Gemini.

Desigur, device-ul vine echipat cu celebrul S Pen, însă eliminarea Bluetooth-ului a atras critici în rândul utilizatorilor Samsung fideli. Nu numai că a dus la crearea unei petiții pentru readucerea funcției, dar a ridicat și o întrebare mai importantă: este aceasta doar o măsură de reducere a costurilor? Sau un indiciu a ceea ce urmează să se întâmple cu îndrăgitul – pentru unii utilizatori – stylus, un adevărat icon al seriei de top de la producătorul sud-coreean.

De ani de zile, S Pen a fost o caracteristică definitorie a liniei Galaxy S Ultra, distingându-l dintr-o mare de alte smartphone-uri. Nu este doar un stylus; este un instrument de productivitate, un instrument creativ și, pentru unii, un motiv cheie pentru a alege Samsung. Includerea Bluetooth-ului în versiunile anterioare a ridicat S Pen dincolo de simpla utilitate de a lua notițe și a desena pe ecran. Funcții precum controlul camerei de la distanță, care permite utilizatorilor să declanșeze de la distanță obturatorul camerei telefonului, și Air Actions, care a permis navigarea și controlul aplicațiilor pe bază de gesturi, au oferit o experiență unică utilizatorilor. Aceste caracteristici, acum absente în S25 Ultra, sunt în centrul acestei controversei.

Compania susține că funcțiile S Pen-ului care se bazau pe Bluetooth erau folosite de o mică parte din utilizatori, ceea ce face ca includerea lor, în opinia lor, să fie inutilă. Deși acest lucru poate fi adevărat din punct de vedere pur statistic, el nu ține cont de bazinul de utilizatori pasionați care se bazau pe aceste funcții. Pentru artiști, fotografi și pentru cei care apreciază confortul suplimentar al unei așa-zise telecomenzii, pierderea Bluetooth-ului este o lovitură semnificativă. Nu este vorba doar despre caracteristicile în sine, ci despre sentimentul că Samsung renunță la un diferențiator cheie al dispozitivelor sale premium.

În altă ordine de idei, așa cum ne-a obișnuit Samsung în ultimii ani, paleta de culori nu este foarte diversă, S25 Ultra venind în patru variante, similare cu cele folosite pe modele anterioare: bleu (Titanium Silverblue), gri (Titanium Gray), alb (Titanium Whitesilver) si negru (Titanium Black). Pe site-ul oficial, Samsung mai oferă trei variante de culori „exclusive”: un negru mai profund (Titanium Jetblack), verzui (Titanium Jadegreen) și roz (Titanium Pinkgold).

Deși nu pot spune că aceste culori nu sunt frumoase, parcă nu au strălucirea de altădată a dispozitivelor de la Samsung, nu îți simți falca în pământ când te uiți la spatele telefonului.

Obiectivele camerelor, plasate în același loc ca de obicei, au fost acoperite cu rame suplimentare negre, ceea ce le face acum și mai pronunțate decât la seriile precedente. În mod evident, această alegere de design face ca telefonul să se miște și mai mult atunci când încerci să îl folosești pe o suprafață plană.

Acest lucru s-ar putea dovedi a fi o idee proastă pe termen lung. JerryRigEverything, un youtuber cunoscut pentru testele sale de durabilitate și pentru că „disecă” fiecare dispozitiv care îi pică în mână, a constatat că ramele camerelor sunt ușor ridicate și nu sunt lipite de spatele telefonului. Cu timpul, asta ar putea reprezenta o problemă, fiindcă s-ar putea acumula praf în acel spațiu și este destul de dificil de curățat. Tot el a descoperit că aceste „ring”-uri de protecție se desprind destul de ușor, după ce a reușit să le scoată fără prea mult efort folosind un cutter. Nu este genul de durabilitate la care te aștepți de la un telefon de 1.500 de dolari.

Totuși, în continuare aspectul său rămâne robust și elegant, Samsung fiind printre singurii producători care au ales să integreze camerele direct pe spatele telefonului, fără a utiliza un modul de camere, precum mulți alți competitori. Aspectul final, deși poate a devenit deja plictisitor, este rezultatul unei rafinări a design-ului derulată pe ultimii cinci ani și reprezintă identitatea vizuală a brandului. Ridică, însă, întrebări serioase cu privire la inovațiile viitoare. La acest capitol, mulți consideră că alegerea din acest an este încă o oportunitate ratată de a surprinde utilizatorii cu ceva cu adevărat nou. Pentru o revoluție estetică, fanii Samsung mai au de sperat în continuare pentru încă un an – cine știe, poate și mai mult.

Calitatea generală a modelului S25 Ultra nu este surprinzătoare. Samsung știe cum să facă un telefon excelent, iar această serie este menită să fie „la creme de la creme”. Dar se simte un pic mai puțin special în acest an – parcă Ultra nu mai e atât de „ultra” -, fiindcă producătorul nu a făcut prea multe schimbări față de anii anteriori, spre deosebire de competitorii săi.

Display

Display-ul superb a fost întotdeauna una dintre cele mai frumoase părți pentru deținătorii de Samsung. De data aceasta display-ul a rămas neschimbat față de modelul anterior. S25 Ultra are un display excelent, luminos și vibrant, însă diferența dintre alți ani față de competiție parcă nu mai este atât de mare.

Este un Dynamic LTPO AMOLED 2X, cu o rezoluție de 3.120×1.440 (QHD+), aspect 19.5:9, HDR10+, protejat de Corning Gorilla Armor 2, prima sticlă ceramică antireflex din industria dispozitivilor mobile. Senzorul de amprentă a rămas în același loc, în partea de jos a ecranului.

Display-ul are o rată de împrospătare de până la 120 Hz și o luminozitate care poate urca până la 2600 nits, identic cu flagship-ul de anul trecut. Densitatea pixelilor este ușor mai mică decât la S24 Ultra, ajungând de la 505 ppi la 498 ppi.

În schimb, Samsung a reușit să subțieze și mai mult marginile pentru a incorpora un ecran de 6,9 inch, care acoperă circa 92.5% din partea frontală a dispozitivului. Este un plus pe care utilizatorii cu siguranță că îl apreciază.

Au existat, totuși, critici cu privire la rezistența ecranului. JerryRigEverything, youtuber-ul menționat anterior, a descoperit că ecranul lui S25 Ultra este mai ușor de zgâriat decât cel a lui S24 Ultra, dar asta se datorează probabil faptului că Samsung a făcut ecranul puțin mai moale pentru a-i îmbunătăți rezistența la spargere. Un ecran cu o sticlă de protecție mai dură s-ar putea să nu se zgârie atât de ușor, dar este mai predispus la spargere.

Performanță

S25 Ultra este cel mai performant telefon pe Android al momentului. Dumnezeu le-a pus celor de la Samsung mâna în cap, iar temerile legate de un line-up neunitar pe partea de procesoare în Europa, cum a fost cazul modelelor precedente. Toată seria S25 din acest an vine echipată cu extraordinarul procesor Snapdragon 8 Elite, pe 3 nanometri, o versiune a cipului optimizată de Qualcomm special pentru seria Galaxy S25.

Este un procesor de clasă mondială care nu se va confrunta cu nicio problemă în orice sarcină imaginabilă, inclusiv cele mai solicitante jocuri sau editarea video. Procesorul este completat de 12 GB memorie RAM, aceeași pe toată seria S25.

Dispune de șase nuclee care rulează la aceeași frecvență de 3,53 GHz ca și concurenții săi, dar două nuclee sunt amplificate la 4,47 GHz, față de 4,32 GHz, cât vedem la OnePlus 13, de exemplu. Pare o diferență minoră, dar este suficientă pentru a oferi Samsung un ușor avantaj de performanță.

În ceea ce privește procesarea brută, îmbunătățirea din acest an reprezintă un salt major. Nu a mai existat nimic similar până acum în line-up-ul Samsung, iar această performanță va fi cu greu depășită de producătorii de smartphone-uri pentru uz larg.

De asemenea, gigantul sud-coreean a adus îmbunătățiri semnificative pe partea de răcire, datorită unei camere de vapori (Vapor Chamber) substanțial mai mare, în ciuda reducerii greutății dispozitivului.

Să trecem la cifre: Performanțele procesorului s-au dovedit remarcabile în prima rulare a clasicului test Geekbench 6, unde S25 Ultra a obținut un scor impresionant de peste 10.000 de puncte în multicore.

Pe partea grafică nu s-a lăsat mai prejos și a înregistrat 6.841 de puncte în testul Wildlife Extreme de la 3D Mark.

Față de S24 Ultra, este un salt mare, de aproximativ 3.000 de puncte, în GeekBench 6. Telefonul bate Apple la acest capitol, unde iPhone 16 Pro Max a obținut cu circa 1.500 de puncte mai puțin, adică o diferență de undeva la 15%.

Aceste rezultate sunt printre cele mai mari obținute vreodată pe un telefon și numai alte dispozitive, dedicate pentru gaming, cum ar fi Asus ROG Phone 9 Pro, au avut rezultate similare.

Prin urmare, telefonul este extrem de rapid și puternic, bătându-se cu ușurință cot la cot cu cel mai performant telefon de gaming din lume, fără a fi dedicat în special acestui tip de utilizare.

S25 Ultra include și un mod de Game Booster, însă nu am observat o diferență sesizabilă față de modul normal de utilizare.

În ciuda rezultatelor impresionante de performanță GPU în 3DMark, tot aici au început să apară fisurile. Cea mai mare problemă pentru Samsung a fost capacitatea sa de a susține acea performanță. Am supus telefonul și unui stress test în Wildlife Extreme, unde a înregistrat 6.477 de puncte în primul loop, scăzând spre final la 3.365, cu o stabilitate de 51,9%, sub unii competitori din piață.

Trebuie menționat că performanțele se evidențiază în special în benchmark-uri și în timpul folosirii funcțiilor AI. În scenariile de utilizare de zi cu zi, diferențele nu sunt la fel de notabile față de S24 Ultra.

O altă problemă pe care am observat-o la S25 Ultra este cu încălzirea. Telefonul efectiv arde după un sfert de oră de jocuri solicitante grafic. De multe ori am constatat că se încălzea în timp ce făceam lucruri uzuale – navigam pe pagini de internet sau prin meniul dispozitivului. Nu mă înțelegeți greșit, este un telefon incredibil de performant și se simte rapid ca fulgerul, dar pare să se lupte cu căldura, ceea ce îi va afecta capacitatea de a servi ca un telefon de gaming de top. Este posibil ca această problemă să fie remediată prin actualizări software.

Viteza de rețea a modelului S25 Ultra cel puțin nu întâmpină compromisuri, iar telefonul suportă Wi-Fi 7 pentru cele mai recente rețele wireless.

Așadar, putem spune că S25 Ultra este „bombă” pe partea de performanță, oferind rezultate excepționale, care îi confirmă statutul de lider pe piața smartphone-urilor, deși se chinuie puțin să gestioneze căldura.

Software și funcții AI

S25 Ultra este lansat la pachet cu One UI 7.0, o actualizare de software semnificativă, care modifică interfața Android de pe dispozitivele Samsung.

Interfața a fost rafinată și oferă acum o experiență mult mai simplă, aerisită și rapidă. De asemenea, este o actualizare care aduce interfeței un feel foarte similar cu iOS-ul de la Apple, în special prin reorganizarea panoului de setări rapide extrem de personalizabil, care separă notificările de controalele efective, dar și prin noul Now Bar, foarte similar cu Dynamic Island-ul de pe iPhone. Funcția permite accesul rapid la informațiile esențiale direct de pe lockscreen. Doar timpul va spune dacă dezvoltatorii terți își actualizează aplicațiile pentru a se folosi de această caracteristică.

Personal, inspirația de la Apple nu cred că este o alegere rea deloc și îi oferă un aspect mai premium. Apreciez că am posibilitatea de a putea ordona toate controalele rapide pe o singură pagină, în loc să derulez prin mai multe pagini pentru a accesa tot ce am nevoie.

În plus, un mare thumbs up pentru Samsung pentru că a reușit să curețe tot meniul de acel bloatware enervant, ceea ce îmbunătățește aspectul și performanța generală a sistemului.

Tot la capitolul bloatware, trebuie menționat că Samsung a eliminat discret aplicația Samsung Messages de pe smartphone-urile din seria S25, făcând din Google Messages singura aplicație de mesagerie disponibilă. Spre deosebire de modelele anterioare de telefoane ale companiei, cum ar fi Galaxy Z Flip 6 și Galaxy Z Fold 6, care s-au lansat, de asemenea, cu Google Messages în mod implicit, dar au permis totuși utilizatorilor să instaleze Samsung Messages ulterior, utilizatorii S25 nu au o astfel de opțiune.

Odată cu implementarea One UI 7.0., utilizatorii pot personaliza ecranul de blocare, widgeturile și accesa notificările direct de pe el.

Există acum suficientă flexibilitate pentru a adapta experiența Android la nevoile fiecăruia, fără să mai fim nevoiți să ne bazăm pe aplicații suplimentare.

Samsung ne-a prezentat anul trecut conceptul de Galaxy AI, care include unele funcții proprii importante, cum ar fi instrumente asistență la scriere, traduceri în timp real în numeroase limbi, sumarizarea articolelor sau notelor, transcrierea și traducerea apelurilor, conceperea și redactarea de emailuri și instrumente de editare a fotografiilor. Practic, a pus bazele pentru funcții avansate integrate în structura software.

De această dată, Samsung a pariat totul pe Inteligența Artificială. Compania a petrecut practic tot evenimentul Galaxy Unpacked, dedicat dezvăluirii seriei S25, vorbind despre modul în care asistentul său AI și instrumentele exclusive de la Gemini vor schimba modul în care folosești telefonul.

Cu toate acestea, mulți fani Samsung sunt dezamăgiți de flagship-urile din acest an, fiindcă se așteptau la mai multe upgrade-uri pe partea de hardware, în loc de lansarea axată pe AI pe care au primit-o. Majoritatea se întreabă dacă nu cumva abordarea all-in pe AI este o scuză pentru lipsa de îmbunătățiri a specificațiilor tehnice.

Prin urmare, One UI 7.0 de pe S25 Ultra este dotat cu AI din belșug. În acest an, Samsung plasează în lumina reflectoarelor un nou asistent AI: Gemini de la Google. Bixby este încă în preajmă într-un rol secundar, dar Gemini este asistentul implicit cu care veți interacționa pe noul flagship. Cu seria S25, Gemini poate lua interveni în ajutorul tău în mai multe aplicații, inclusiv în YouTube, Gmail și Calendar, dar și o grămadă de aplicații native ale Samsung.

Apăsarea și menținerea butonului de alimentare declanșează asistentul Gemini Live. Galaxy AI permite aplicațiilor să interacționeze între ele, permițându-ne să efectuăm sarcini compuse pe telefon.

O nouă funcție, Now Brief, oferă utilizatorilor informații contextuale personalizate, compilate din datele de pe telefon – afișează rezumate despre vreme, evenimentele viitoare din calendar și starea de sănătate, dacă aveți conectat un dispozitiv compatibil. Mai mult, funcția simplă, dar eficientă Circle to Search este una dintre favoritele tuturor, iar acum recunoaște melodiile.

Integrarea funcțiilor AI este o parte esențială a S25 Ultra, iar Samsung se folosește de algoritmi care operează în background pentru a optimiza utilizarea bateriei sau pentru a îmbunătăți performanța camerelor. Pe partea de imagini, de exemplu, S25 Ultra are algoritmi AI care lucrează la reducerea zgomotului din fotografii sau la îmbunătățirea clarității.

Deși am experimentat suficient cu instrumente precum Gemini, Audio Eraser și AI wallpapers, nu cred că le-aș utiliza în viața de zi cu zi, ci doar ocazional, în scenarii specifice.

Pe de altă parte, Now Bar ar putea fi destul de folositor. Funcția utilizează machine learning pentru a prezenta date relevante pe ecranul de blocare înainte să le solicitați. De exemplu, dacă ascultați muzică la intervale regulate, de exemplu, dimineață la cafea, în drum spre job sau seara înainte de culcare, Now Bar vă va prezenta lista de redare înainte să deschideți sau Spotify sau YouTube Music. Din nou, caracteristicile oferite de Now Bar nu sunt revoluționare, dar se pot dovedi utile.

Smart Select, o funcție populară care a existat încă de pe vremea Galaxy Note, a fost redenumită acum AI Select pe seria S25. Este asemănător cu Circle to Search de la Google. Practic îngheață ecranul și permite selectarea elementului cu care vrei să interacționezi. În cele mai multe cazuri, vei folosi această funcție pentru a transcrie informații din textul de pe o imagine sau pentru capturi din videoclipuri.

Samsung îți permite, de asemenea, să te folosești de funcții AI generative, cum ar fi Drawing Assist, prin care poți adăuga elemente într-o fotografie sau pentru a crea de la zero imagini cu AI. Ne-am jucat și noi puțin cu cea din urmă:

În plus, există și Generative Edit, care îți permite să scoți diverse elemente din fotografii – cum ar fi persoane din pozele de grup, thanks Samsung – și le poate înlocui pe baza elementelor pe care le identifică în fundal.

Am testat puțin această funcție și pot spune că se descurcă binișor, nu extraordinar. Dacă elementul selectat are mult spațiu liber în jurul său, AI-ul îl poate înlocui pe baza fundalului destul de bine, dar dacă e vorba de o grămadă de oameni, mai dă rateuri. Nu e un sistem perfect, dar sperăm că va fi îmbunătățit la viitoarele update-uri.

Un alt instrument interesant este Audio Eraser, care folosește AI pentru a analiza clipurile video în funcție de sunetele prezente. Poate scoate din fundal vântul, claxoanele mașinilor, lătratul câinelui, înjurăturile vecinilor, cam ce vrei tu, dar foarte eficient mi s-a părut și pentru amplificarea vocilor. După evaluarea sunetelor, vei putea vedea diferitele layere care sunt organizate pe categorii precum „zgomot”, „vânt”, „voci” etc., care pot fi ajustate. Le poți elimina complet până la 0% sau poți crește volumul până la 100%. Ai și opțiunea de a lăsa AI-ul să elimine singur sunetele parazit dintr-un videoclip, dar cred ca mai bine te joci tu din paleta de opțiuni pentru a obține rezultatul dorit.

S25 Ultra chiar se dovedește a fi un smartphone care integrează funcțiile AI în arhitectura software într-un mod inovator. Cu toate acestea, nu sunt atât de sigur dacă ele vor fi un factor irezistibil pentru public.

Camere

S25 Ultra vine cu același line-up de camere ca S24 Ultra, cu o singură schimbare: obiectivul ultra-wide de 50MP. Prin urmare, are același senzor principal de 200 MP f/1.7, același obiectiv telephoto de 10 MP f/2.4 cu zoom optic 3x și același periscop de 50 MP f/3.4 cu zoom optic 5x. Camera selfie de 12MP, f/2.2 a rămas și ea aceeași.

De asemenea, S25 Ultra poate realiza înregistrări video 4K de până la 120 fps și 4K 60fps pe camera frontală.

În timp ce actualizările pe partea de procesare a imaginilor aduc îmbunătățiri an de an, ne-ar plăcea să vedem cum Samsung împinge puțin limitele cu un hardware inovator pentru cel mai scump flagship al său.

Senzorul de 1/1,3 inch al camerei principale este mai mic decât senzorii de 1 inch de pe telefoanele de top de la Xiaomi și Vivo. Beneficiile unui senzor mai mare includ o performanță mai bună în condiții de lumină scăzută, o adâncime a câmpului mai mică și dynamic range mai mare.

Camerele Samsung sunt arhicunoscute pentru faptul că produc fotografii suprasaturate și profund contrastate în raport cu restul concurenței. Obiectivele lui S25 Ultra adoră roșul, galbenul și albastrul vibrante, iar fotografiile overall vor ieși îndrăznețe.

Marea îmbunătățire din acest an vine, deci, la capacitățile ultra-wide, unde focala de 50 MP f/1.9, cu un câmp vizual de 120 de grade, înlocuiește vechiul obiectiv de 12 MP f/2.2 de anul trecut. Rezultatul este, în teorie, o rezoluție mai mare a fotografiilor ultra-wide-angle, devenind mai clare și mai detaliate.

Afirmațiile Samsung conform cărora camera ultra-wide de pe S25 Ultra se comportă mai bine în lumină redusă par să se susțină. Din testele efectuate am putut observa mai multe detalii fine în fotografiile pe timp de noapte.

În plus, noul senzor ultra-wide, ajutat de o diafragmă mai mare (f/1.9), permite sistemului să folosească ISO-uri mai mici pentru a obține același nivel de luminozitate într-o fotografie, ceea ce ajută la menținerea zgomotului redus în fotografii.

Interfața meniului din cameră a fost simplificată și permite acum un acces mai ușor la instrumente, moduri și setări. O adiție binevenită în acest an este posibilitatea de a filma în format raw. Acest mod de filmare, denumit LOG, permite aplicarea de color-grading în post-producție, o funcție care îi ajută mult pe videografi și a fost introdusă deja de Apple pe iPhone 15 Pro.

Un aspect enervant a fost modul default al camerei, cel de 12 MP, primul care te întâmpină atunci când deschizi aplicația pentru cameră. Putem înțelege această alegere, totuși, din rațiuni ce țin de economia de spațiu pe dispozitiv.

Samsung dispune de capabilități puternice de zoom pe acest dispozitiv, combinând atât un senzor 3x de 10MP, cât și un unul 5x de 50MP. 3x strânge bine subiectele, păstrându-le în același timp foarte clare. Senzorul 3x s-a dovedit uneori chiar mai precis decât decuparea pe senzorul principal de 200 MP.

În războiul camerelor telephoto, Samsung încă reușește să se mențină sus în top cu senzorul său 5x, care captează detalii reale foarte precise și este superior competitorilor de la Google, OnePlus și Apple.

În același timp, nu putem să nu subliniem faptul că în continuare modul portret rămâne unul dintre cele mai bune din industrie.

Sunet

Sunetul a fost o surpriză plăcută. Nu este clar încă dacă Samsung a actualizat hardware-ul sau software-ul audio pe S25 Ultra (sau ambele). Deși difuzoarele lui S24 Ultra sunau deja bine (nu revoluționar), Samsung a reușit cumva să aducă îmbunătățiri difuzoarelor lui S25 Ultra și să producă un sunet vizibil mai plăcut, vibrant și puternic.

S25 Ultra are obișnuita configurație hibridă a difuzoarelor stereo, cu un difuzor situat în partea de jos și un altul în partea de sus. Samsung preferă să păstreze canalele separate, spre deosebire de alți producători care amestecă niveluri mai scăzute ale fiecărui canal către difuzorul opus.

Dispozitivul din acest an produce un sunet mai plin, cu mai multe nuanțe în comparație cu predecesorul său. Sunetul pare să aibă un bas mai echilibrat, mai bogat și cu siguranță mai puțin strident la volum maxim decât S24 Ultra.

S25 Ultra are, de asemenea, un decupaj de difuzor puțin mai larg decât S24 Ultra. Deși mică, această schimbare ar putea contribui la calitatea difuzorului pe care o avem pe flagship-ul din 2025.

Baterie

S25 Ultra este alimentat de o baterie de 5.000 mAh litiu-ion (aceeași ca anul trecut), o capacitate relativ scăzută pentru anul 2025, când vedem în mod obișnuit 6.000 mAh în telefoanele high-end, uneori mai mult. Deși eficiența procesorului și optimizarea software-ului joacă un rol esențial în prelungirea duratei de viață a bateriei, o creștere a capacității acumulatorului nu ar fi stricat.

Samsung nu se grăbește nici să adopte tipul de baterie siliciu-carbon, spre deosebire de majoritatea dispozitivelor premium pe Android pentru această generație.

Un aspect dezamăgitor la S25 Ultra rămâne încărcarea de 45W, care pare aproape antică în comparație cu alți producători. Spre exemplu, OnePlus 13 care, pe lângă faptul că are o baterie-mamut de 6.000 mAh, suportă și viteze de încărcare de până la 100W.

O noutate, totuși, este că Samsung a introdus odată cu seria S25 cel mai nou standard de încărcare wireless Qi 2.1. Din păcate, acest lucru nu aduce niciun beneficiu vizibil, fiindcă viteza de încărcare wireless rămâne aceeași ca a predecesorului său, de 15W. Pentru comparație, OnePlus 13 se încarcă teoretic la viteze mai mari wireless decât o face S25 Ultra pe cablu.

Multora poate nu le pasă prea mult de vitezele de încărcare, fiindcă majoritatea utilizatorilor își încarcă telefonul noaptea, dar trebuie recunoscut faptul că Samsung trebuie să găsească o modalitate de a-și crește performanța de încărcare.

În testele noastre, S25 Ultra s-a încărcat de la 0 la 100% într-o oră. La 15 minute de la începutul testului de încărcare a ajuns la 40%, iar după 30 de minute era la 70%.

Într-un scenariu de utilizare mixt, de-a lungul unei zile, bateria lui S25 Ultra a rezistat aproximativ 9 ore și jumătate, timp în care a fost supus la teste de performanță, a rulat clipuri pe YouTube în fundal și a fost utilizat pentru browsing și multitasking.

Verdict

Dacă ești deținător de S23 Ultra sau S24 Ultra, s-ar putea să te întrebi dacă cel mai recent vârf de gamă de la Samsung merită suficient de mult pentru a face upgrade-ul.

Realist vorbind, îmbunătățirile aduse față de anul trecut sunt minore, iar Samsung pare că vrea să umple acest gol cu numeroase funcții pe bază de inteligență artificială, prin care să atragă fanii să facă upgrade la noul flagship.

Părerea mea personală este că, dacă deții deja unul dintre aceste două telefoane de top, păstrează-l pentru cel puțin încă un an. S23 Ultra a îmbătrânit „frumos” și este încă un dispozitiv puternic. Cu un ecran excelent, o performanță mai mult decât capabilă, o autonomie bună a bateriei și o experiență software aproape identică, nu văd prea multe motive pentru un upgrade. Mai mult de atât, odată cu lansarea S25 Ultra, prețul la S24 Ultra începe să scadă și ar putea fi văzut de mulți drept o variantă mai bună, având în vedere diferențele minore de la o generație la alta. În plus, să nu uităm de suportul pe 7 ani oferit de Samsung pentru actualizările de sistem. One UI 7.0 va ajunge cât de curând pe cele două telefoane și nu numai, va fi disponibil inclusiv pentru unele smartphone-uri din seria A.

Poate unii ar putea considera ca am fost prea critic în legătură cu unele aspecte ale noului flagship, însă, din calitatea de utilizator fidel de Samsung, încă de la debutul seriei S în 2010, am așteptări mai mari la inovație de la producătorul sud-coreean. Iar produsul din acest an a eșuat sa inoveze suficient pentru a mă convinge sa fac upgrade. Nu mă înțelegeți greșit, este un telefon al naibii de bun, dar S25 Ultra ar fi putut cu ușurință să fie o demonstrație de forță pe piața telefoanelor mobile. În ciuda tuturor atributelor de top pe care le are, ceva îi lipsește, Ultra parcă nu mai este atât de „ultra”.

De aceea, G4Media îi acordă nota 4.5 / 5.

S25 Ultra va fi disponibil în magazine începând din data de 7 februarie și va veni în trei configurații de stocare: 256GB (7.199 lei), 512GB (7.799 lei) și 1TB (8.999 lei). Până atunci, Samsung oferă pe site-ul său oficial mai multe oferte și discount-uri, precum dublarea memoriei sau obținerea de vouchere pentru telefonul vechi.