Revenire senzațională pentru Lindsey Vonn: legenda schiului american revine la 40 de ani, după cinci ani de absență

Marea campioană americană la schi, Lindsey Vonn, va reveni din retragere la vârsta de 40 de ani, la cinci ani după ce s-a retras din sport. Medaliata cu aur olimpic din 2010 și de două ori campioană mondială se va alătura echipei de schi a Statelor Unite mâine și ar putea reveni în Cupa Mondială luna viitoare la Beaver Creek, locul unde a obținut prima ei victorie în Cupa Mondială pe teren american, acum 13 ani, transmite Eurosport.

Legenda americană Lindsey Vonn nu a exclus participarea la Jocurile Olimpice de Iarnă din 2026, de la Milano-Cortina, după ce și-a anunțat revenirea în schi, la o lună după ce a împlinit 40 de ani și la peste cinci ani de la retragerea din sport.

Campioana olimpică la coborâre din 2010 va reveni în echipa de schi a Statelor Unite mâine (vineri) și speră să participe la Cupa Mondială de la Beaver Creek luna viitoare (14 și 15 decembrie), iar ulterior să concureze în probele de Super-G pe 21 și 22 decembrie la St. Moritz.

Vonn s-a retras în 2019, după ce a câștigat bronzul la Campionatele Mondiale din Suedia, devenind prima femeie care a câștigat o medalie la șase ediții ale competiției, având dublu aur în 2009 la Val-d’Isere. La acel moment, Vonn a spus că trupul ei era „distrus iremediabil și nu îi permite să aibă sezonul final la care visase. Corpul meu îmi strigă să mă opresc și a venit timpul să-l ascult.”

Însă, după o intervenție chirurgicală la genunchi în aprilie, se simte din nou încrezătoare. Speculațiile privind revenirea sa au crescut de când a fost văzută antrenându-se în Noua Zeelandă și apărând pe pârtiile de la Solden, înainte de debutul sezonului Cupei Mondiale în Austria, luna trecută.

„Încerc să nu mă gândesc prea departe, pentru că mai am destule obstacole de trecut,” a declarat Vonn pentru New York Times. „Evident, nu aș face asta dacă nu sper să concurez. Am aspirații. Îmi place viteza. Cât de rapid pot merge? Nu știu. Dar nu vreau să mă pun într-o poziție de eșec. Scopul meu este să mă bucur de această experiență, iar speranța mea este să ajung la cursele de Cupă Mondială. Nu aș reveni în echipa americană dacă nu aș avea intenții.”

„Nu urmăresc nimic; nu încerc să demonstrez nimic nimănui. Cu tot ce am realizat în cariera mea, sunt recunoscătoare că mă aflu în această poziție. Nu simt nicio presiune. Este doar între mine și munte, așa cum era la început.”

Jocurile Olimpice de Iarnă de la Milano-Cortina sunt la doar 15 luni distanță, iar întrebată dacă ar putea concura la a șasea ediție a Jocurilor, după prima participare în 2002, Vonn nu a exclus această posibilitate. „Întotdeauna mi-a plăcut să concurez la Cortina și am avut multe succese acolo,” a spus ea. „Nu știu ce îmi vor aduce următoarele câteva luni și anul și jumătate următor. Așa că nu pot spune acum dacă este o posibilitate. Dar cred că toată lumea știe cât de mult iubesc Cortina.”

Vezi această postare pe Instagram O postare distribuită de L I N D S E Y • V O N N (@lindseyvonn)

Americanca este cea mai recentă mare sportivă care revine în circuit, după ce Marcel Hirscher a revenit la Solden, după ce s-a retras în același an. Campionul olimpic dublu, în prezent reprezentând Țările de Jos, a terminat pe locul 23 la slalom uriaș.

Lucas Pinheiro Braathen și-a făcut, de asemenea, revenirea la Solden, după o pauză mai scurtă de un an, acum concurând sub steagul Braziliei.

Începând din 2008, Vonn a câștigat un total de 20 de titluri de Cupă Mondială, pe lângă trei medalii olimpice și opt podiumuri la Campionatele Mondiale.

Însă, de la retragerea sa, colega americană Mikaela Shiffrin a depășit recordul feminin de 82 de victorii în Cupa Mondială deținut de Vonn, iar acum, la 29 de ani, Shiffrin se apropie de a 100-a victorie, depășind deja recordul absolut de 86 de victorii al lui Ingemar Stenmark.

Deși cele două se specializează în discipline diferite, Vonn speră să aibă un impact în circuit când va reveni luna viitoare.