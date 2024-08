VIDEO Reuniunea Oasis, confirmată pentru un turneu în Marea Britanie și Irlanda, în 2025 / Concertele vor marca 16 ani de când Liam și Noel Gallagher s-au despărțit după o altercație în culise la un festival din Paris

Trupa Oasis a anunțat că se va reuni pentru un turneu în Marea Britanie și Irlanda, în 2025, anunță The Guardian.

Cu toate acestea, trupa nu va fi cap de afiș al festivalului Glastonbury, așa cum s-a zvonit în weekend, și nici nu va cânta 10 concerte pe stadioanele Wembley și, respectiv, Etihad.

În schimb, concertele vor avea loc în iulie și august, pe stadioane din Cardiff, Londra, Manchester, Edinburgh și Dublin. Biletele vor fi puse în vânzare la ora 9:00 pe 31 august, prețurile urmând să fie dezvăluite în acea zi.

Un comunicat de presă a prezentat datele ca fiind „etapa națională” a turneului și a precizat că „sunt în curs de desfășurare planuri” pentru ca acesta să depășească Europa mai târziu în 2025.

Referitor la decizia fraților de a se reuni, comunicatul menționa: „Nu a existat niciun moment de revelație care să declanșeze reuniunea – doar realizarea treptată a faptului că este momentul potrivit”.



Într-o declarație comună, trupa a spus: „Armele au tăcut. Stelele s-au aliniat. Marea așteptare a luat sfârșit. Veniți să vedeți. Nu va fi televizat”.

Datele vor marca 16 ani de la separarea trupei după ce Noel Gallagher a demisionat înainte de un spectacol la un festival francez, precum și 30 de ani de la lansarea celui de-al doilea album, What’s the Story (Morning Glory) din 1995.

Componența Oasis nu a fost confirmată; de asemenea, trupa nu intenționează să reintre în studioul de înregistrări pentru a face muzică nouă.

Frații Gallagher au tachinat vestea pe rețelele de socializare în ultimele zile, împărtășind un clip cu data „27.08.24” în același font ca logo-ul Oasis pe conturile lor respective de socializare, precum și pe conturile oficiale Oasis.

Liam este în prezent în turneu cu Definitely Maybe împreună cu chitaristul Paul „Bonehead” Arthurs; la începutul acestui an, el și chitaristul Stone Roses John Squire au făcut, de asemenea, un turneu pentru albumul lor de colaborare, numit practic Liam Gallagher John Squire. De asemenea, Noel a încheiat recent o serie de date de festival cu trupa sa High Flying Birds.

Trupa nu a detaliat încă modul în care au îngropat securea războiului în anii care au trecut de la plecarea lui Noel de la Rock en Seine în 2009. De atunci, frații s-au criticat reciproc în mod public și au negat că o reuniune ar avea loc vreodată. Cu toate acestea, în ultimii ani, relațiile par să se fi înmuiat: în 2017, Liam a scris pe Twitter urări de Crăciun pentru fratele său și a spus că „abia așteaptă să ne vedem mâine”.

În ciuda inactivității Oasis, legenda trupei nu a dispărut: au 21,6 milioane de ascultători lunari pe Spotify și un public uriaș din generația Z. La începutul acestui an, Dua Lipa a folosit fontul imediat identificabil al trupei în marketingul pentru albumul său de inspirație britanică Radical Optimism.