Reportaj: Legendarul vapor Pelican a trecut din nou frontiera româno-sârbă de pe Bega / Excursia din satul timișean Otelec până la ecluza de la Srpski Itebej a durat o oră

Atunci când au cumpărat vaporul Pelican, la preț de fier vechi, după ce fusese mistuit de flăcări și rămăsese doar o carcasă arsă, proprietarii aveau un vis: să restaureze ambarcațiunea și să navigheze cu ea până în Serbia. Deși părea un vis îndepărtat, după mai bine de zece ani, acesta s-a adeverit.

Pelicanul a fost restaurat și repus pe apă în noiembrie 2021. După repararea ecluzelor de pe Bega și redeschiderea navigației internaționale, a venit vremea călătoriei. Prima traversare a graniței româno-sârbe a avut loc în septembrie 2023, când frontiera pe Bega s-a redeschis după mai bine de 70 de ani. În așteptarea construirii punctului de trecere a frontierei, deocamdată, se poate trece granița pe apă cu diverse ocazii. Un astfel de moment s-a ivit duminică, 28 iulie, iar Pelicanul a profitat și a navigat din nou în Serbia, în cadrul proiectului „Ecluze pe Bega”.

Pelicanul a plecat dimineața, de la Otelec (ultima localitate românească înainte de frontieră), spre Serbia, cu peste 60 de pasageri. Excursia, gratuită, avut ca punct final ecluza de la Srpski Itebej. Drumul pe un sens a durat în jur de o oră. Deocamdată, nu a trecut niciodată de acest punct.

„A fost o excursie interesantă, ne bucurăm că am reușit pentru a doua oară să trecem în Serbia. Am avut foarte mulți oameni, am fost 64 de persoane, adică la capacitate maximă. Spre deosebire de trecerea frontierei în 2023, acum, atât pe partea română, cât și pe cea sârbă, lucrurile s-au mai relaxat. Continuitatea este importantă și autoritățile încep să se obișnuiască. Ne-am oprit și de această dată la prima ecluză din Serbia. Se poate trece, doar că timpul durează mai mult. Putem să ne întoarcem doar la Klek, aproape de Zrenjanin, datorită lungimii ambarcațiunii. Asta mai înseamnă trei ore dus și trei ore întors, și e o problemă de logistică”, a declarat Bogdan Demetrescu, de la „Ecluze pe Bega”.

Amintiri cu Pelicanul de altădată

Căpitanul vasului, Marian Badea, a revenit la cârma Pelicanului după aproape două decenii. El a navigat cu Pelicanul între anii 1986 și 1995 și este un bun cunoscător al vasului.

„În 1986 se mergea de la Timișoara până în localitatea Diniaș, unde era un camping. Făceam curse regulate, săptămânal sau la cerere. Se mânca foarte bine acolo. Făceam multe curse și la Sânmihaiu Român. Erau grupuri organizate, grădinițe, școli. Era folosit și de nomenclatura comunistă, fiind mai ferit de ochii lumii. Pelicanul a văzut multe la viața lui. Se organizau petreceri uriașe cu securisto-comuniști. Se mânca salam de Sibiu și se bea whisky pe vremea comunismului. În 1995 ne-au dat afară cei de la Regia de Transport, pentru că au considerat că vaporul nu este rentabil. Așa a ajuns să fie vândut”, a povestit Marian Badea.

Vaporul a ars în 2012

Vaporul Pelican a fost construit în anul 1966 pe șantierul naval din Giurgiu, fiind inițial folosit pentru transporturi în Delta Dunării. În anii ’80, a fost adus la Timișoara pentru a face curse speciale pe Bega. La început, transporta călători pe ruta Timișoara-Sânmihaiu Român, devenind după Revoluție un restaurant plutitor pe Bega. În ultimii ani, era tot mai puțin folosit, iar în perioada anilor 2010 a devenit doar o simplă terasă, lângă podul „Mihai Viteazul”.

În toamna anului 2012, vaporul a fost mistuit de un incendiu. După aproximativ un an, epava a fost cumpărată de către cei de la cafeneaua D’Arc, cu intenția de a reface vaporul și de a-l pune din nou pe Bega.

Revenirea pe apă

În noiembrie 2021, Pelicanul a fost repus din nou pe apă, fiind deocamdată rege pe Bega. „Vaporul are acum un motor competitiv. Este unul englezesc, Penta 5, cu putere mai mare. Poate să meargă cu viteză mai mare, dar trebuie să respectăm viteza legală. Sub poduri este de 5 kilometri pe oră. Ieșim de sub pod, dăm viteză maximă și imediat trebuie să reducem, pentru că urmează următorul pod. Acum suntem doi căpitani și lucrăm cu schimbul. Este obositor să mergi atâtea ore”, a mai spus Marian Badea.

Următoarea deschidere a frontierei româno-sârbe pe Bega va avea loc în ultimul weekend din luna septembrie. Atunci, Pelicanul va trece din nou granița, iar la întoarcere se preconizează că va fi un convoi cu mai multe ambarcațiuni din Serbia, care vor veni cu această ocazie în România.

Pasagerii au coborât de pe Vaporul Pelican FOTO Ștefan Both