Replici între Claudiu Târziu și Eduard Hellvig: ”Târziu nu este idiot. Unii ar spune că nici util” / ”Mai bine ar sta să-și mănânce liniștit pensia specială”

Eduard Hellvig, directorul SRI între 2015 și 2023, a postat luni un mesaj pe pagina sa de pe platforma X în care scrie că senatorul AUR, Claudiu Târziu, este “idiot util”, după declarațiile acestuia prin care a cerut unirea României cu teritorii aflate acum în Ucraina, precum și cu Republica Moldova.

”Zilele trecute, un domn a cuvântat despre nevoia de a avea bune relații de cooperare cu Rusia și despre cum ar trebui ca noi, România, să mergem să recuperăm teritorii de la Ucraina aflată în corzi.

Bineînțeles, discursul îi convine cel mai mult lui Vladimir Putin: Uite, lume, o grămadă de țări sunt nemulțumite, ca atare războiul nostru este justificat.

În politică, domnul cu vorbele avântate ar purta în general numele de “idiot util”. Adică cel care, fără să analizeze prea mult, lansează mesaje care convin de minune adversarului.

Problema este că dl Claudiu Târziu nu este idiot. Unii ar spune că nici util. Adică nu face aceste declarații din prea multă viteză. Nu îl putem bănui că l-a luat valul și că i-a ieșit porumbelul. Domnul Târziu se joacă cinic cu o temă fierbinte, despre care știe foarte bine că este o fantezie. Din agitarea făcliei naționaliste, pe el îl avantajează de minune agitația, nicidecum idea națională. Pentru că din agitație își extrage știri, expunere și bazin electoral.

Știe, la fel de cinic, că vorbele lui sunt o declarație politică și, ca atare, nu poate fi tras la răspundere pentru vreo coliziune cu poziția oficială a statului român”, a scris Hellvig.

A mai spus despre Târziu că este ”o trompetă improbabilă” care este totuși în armonie László Torocskai, cel care la 24 de ore după declarația liderului AUR, a declaat că Ungaria trebuie să recupereze teritorii de la Ucraina.

”Cum nu cred în coincidențe, trei întrebări îmi stăruie în gând. Când vorbește de normalizarea relațiilor cu Rusia, la care perioadă „normală” se referă? Ca să știm cum să ne pregătim…

Când și-a lansat lista pentru euro-parlamentare, de ce a ales Italia și nu ținuturile pe care le revendică? Doar n-o fi pentru voturi… Când s-a regăsit în cuget, simțiri și punctaj cu politicianul maghiar, dl Târziu era în Cc sau în Bcc?”, a întrebat Hellvig.

Claudiu Târziu a reacționat cu un clip video pe care l-a postat tot pe Facebook.

”A sărit ca proasta din baie și un fost șef SRI care mai bine ar sta liniștit dă-și mănânce pensia specială decât să se amestece iarăși în politică, pentru că a făcut-o într-un mod nedemn de a nu intra în slujba secretului făcut. Din pricina lui mulți oameni au avut de suferit fără a fi vinovați.

(…) Declarația la care se referă este făcută acum 2 ani. Ea se intitulează, este video, puteți găsi pe youtube, se intitulează ”nu îmi plac dictatorii” și pornește de la argumentele pentru care eu resping politica dictatorială și sângeroasă a lui Vladimir Putin și resping politica imperialistă pe care Rusia niciodată n-a abandonat-o.

Da, și în context spun că sigur, pentru orice stat este de dorit să aibă relații bune cu toate statele vecine, cu toate statele din lume, dacă se poate, dar nu în orice condiții, ci în condițiile în care se sting litigiile dintre ele, în condițiile în care sunt plătite datoriile istorice. Și aici reiau datoriile istorice pe care Rusia le are față de România și care trebuie rezolvate întâi de toate tezaurul, după aceea consecințele pactului Revent-Molotov și nu în ultimul rând conflictul din Transnistria. Spun asta în mod explicit. Ce spune Hellvig? Ce reține el? Că eu vreau relații cu Rusia ca și cum ar fi. Aș fi spus că vreau în orice condiții și că le vreau acum. Nici vorbă, domnule, am spus foarte clar. Ce am spus poate fi verificat și acum 2 ani.

El, marele șef de serviciu secret, află despre această declarație acum și mi-o pune în gură ca și cum aș fi spus-o ieri. Chiar și spune undeva că sâmbătă, și adoptă un ton așa ironic, ca și cum iată, domnule, ce a descoperit el și cum mă pune el la punct pe mine?”, a spus Târziu.

”Nu i-am făcut niciodată rău, nu l-am atacat, nu i-am răspuns niciodată, deși de multe ori a lovit în mine și în partidul AUR, iar acum interpretarea pe care o de el declarației mele dovedește că orgoliul îi blochează rațiunea”, mai completat el.

Claudiu Târziu, președintele Consiliului Naţional de Conducere al partidului extremist AUR, a susținut în această săptămână la Iași un discurs revizionist în care a cerut unirea României cu teritorii aflate acum în Ucraina, precum și cu Republica Moldova.

Discursul revizionist al lui Târziu vine în plin război revizionist lansat de Rusia în Ucraina. Moscova vrea să schimbe prin forță granițele din Europa, anexând ilegal Crimeea și teritorii din estul Ucrainei.

„Nu vom fi suverani cu adevărat decât după ce vom reîntregi statul român în granițele lui firești. Basarabia trebuie să vină acasă. Bucovina de nord nu poate fi uitată, sudul Basarabiei, ținutul Herța, Transcarpatia, tot ce a fost și este al națiunii române trebuie să se întoarcă în granițele statului. Acesta e idealul pe care nu avem voie să îl uităm. Moldova e ciuntită. Moldova lui Ștefan trebuie să fie acasă, în România”, a spus Târziu într-un discurs susținut la Iași cu ocazia Zilei Unirii Principatelor.

„Interesul nostru e ca România să fie unul dintre primele state ale lumii”, a mai spus Claudiu Târziu.

Revizuirea granițelor este atât ținta Rusiei lui Putin, cât și a liderului autoritar al Ungariei, Viktor Orban. Acesta folosește în mod constant simboluri revizioniste precum harta Ungariei Mari, care înglobează și Transilvania, și a pus în operă politici publice prin care se adresează direct maghiarilor din țările învecinate.