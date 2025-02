Regizorul filmului „Hitch” spune că Will Smith a încercat să renunțe cu trei zile înainte de începerea filmărilor și „face acum o continuare fără mine” / „Nu am mai auzit de el din 2005”

Regizorul filmului „Hitch”, Andy Tennant, a marcat cea de-a 20-a aniversare a comediei romantice cu un nou interviu pentru Business Insider, în care a vorbit despre conflictul cu starul Will Smith. După cum a spus regizorul: „Nu am vrut glume ieftine, dar el nu a avut încredere în mine”, scrie Variety.

„Am avut dificultățile noastre”, a spus Tennant despre relația sa cu Smith. „Filmul pe care am vrut să îl fac și filmul pe care a vrut să îl facă Will, niciunul dintre aceste filme nu este la fel de bun ca filmul pe care l-am făcut împreună. A fost o luptă. Soția lui Smith, Jada Pinkett Smith a fost de mare ajutor. Mi-a susținut unele instincte. A fost o perioadă în timpul pregătirii când am respins o mulțime de lucruri nebunești care se întâmplau.”

„Hitch” l-a avut ca protagonist pe Smith în rolul unui profesionist care îi învață pe bărbați cum să impresioneze femeile, dar este șocat să descopere că trucurile și sfaturile sale obișnuite nu funcționează cu o jurnalistă (Eva Mendes) de care se îndrăgostește foarte tare. Distribuția secundară i-a inclus pe Kevin James și Amber Valletta. „Hitch” a fost favoritul criticilor și a avut încasări de 371,6 milioane de dolari la nivel mondial, devenind al zecelea film cu cele mai mari încasări din 2005.

Tennant a declarat pentru Business Insider că s-a certat cu Smith în timpul dezvoltării filmului „Hitch” cu privire la „idei de poveste nebunești”, adăugând: „A existat un proiect pe care Will l-a adus și de care nu am fost fan. În cele din urmă, am spus studioului că îmi era mai teamă că Will va face acea versiune a filmului decât că ei mă vor concedia. Pentru că știam că erau pe punctul de a mă concedia chiar înainte de a începe filmările. Și, spre lauda lui Will, nu am continuat cu acel proiect. Nu cred că am fost vreodată în favoarea cuiva.”

„A existat multă teamă de a face o comedie romantică mare și scumpă cu Will”, a continuat el. „A fost plină de pericole. Will a încercat să se retragă cu trei zile înainte să începem filmările. Voia să se oprească și să mai lucreze la film. A fost o nebunie”.

În ciuda conflictelor, „Hitch” a fost un succes la box office și Tennant „a înaintat o propunere pentru o continuare”. Dar „Hitch 2” nu a fost realizat niciodată în urma succesului global al primului film.

„Dar cred că Will dezvoltă o continuare pentru ‘Hitch’ fără mine”, a dezvăluit Tennant. „Am aflat despre asta abia acum trei luni. Am avut o idee foarte bună pentru o continuare și am vorbit cu un director de la Sony, iar el mi-a spus că firma de producție a lui Will dezvoltă o continuare. Hei, ăsta e Hollywood-ul.”

„Nu am nimic împotriva lui Will”, a continuat el. „El m-a angajat să fac acest film. Nu a fost o muncă ușoară pentru nimeni, dar am făcut înconjurul lumii cu filmul. Chiar și în momentele grele, el spunea mereu: ‘ Vom face înconjurul lumii cu acest film” – și am făcut-o, și a fost minunat. A fost cea mai uimitoare călătorie în care am fost vreodată. Și când s-a terminat, timpul meu cu Will s-a terminat. Asta a fost tot. Și nu am mai auzit de el de atunci”.