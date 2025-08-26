G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Regatul Unit primeşte aproximativ 40 de studenţi din Fâşia Gaza pentru a…

sursa foto: Pexels

Regatul Unit primeşte aproximativ 40 de studenţi din Fâşia Gaza pentru a le permite să-şi continue studiile

Articole26 Aug 0 comentarii

Regatul Unit urmează să primească un grup de studenţi bursieri originari din Fâşia Gaza, pentru a le permite să-şi continue studiile în universităţi britanice, anunţă marţi Guvernul laburist, relatează agenția de știri AFP, citată de News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

Potrivit BBC este vorba despre aproximativ 40 de studenţi din Fâşia Gaza, dintre care unii în primul an de master.

O parte dintre aceşti studenţi este primită printr-un program finanţat de Guvernul laburist.

Alţii urmează să fie admişi cu burse private.

Însă mai este necesar ca Guvernul sraelian să le aprobe ieşirea din Fâşia Gaza, devastată de aproape doi ani de război.

Războiul din Fâşia Gaza a fost declanşat de un atac al mişcării islamiste palestiniene Hamas în sudul Israelului la 7 octombrie 2023.

Studenţii urmează să fie supuşi unui control al identităţii într-o ţară terţă, anunţă Ministerul britanic de Interne.

Relaţiile Regatului Unit cu Israelul s-au tensionat în ultimele săptămâni, după ce premierul laburist Keir Starmer a anunţat că intenţionează să recunoască Plaestina ca stat, în septembrie.

Omologul său israelian Benjamin Netamyahu a denunţat imediat o astfel de recunoaştere a Palestiniei, apreciind că că ”recompensează terorismul monstruos alHamas şi pedepseşte victimele”.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

Regatul Unit va găzdui o reuniune cu miniştri europeni de externe ce vizează pacea și stabilitatea în Balcanii Occidentali

Articole8 Aug 2025 • 102 vizualizări
0 comentarii

Intră în vigoare programul pentru repatrierea reciprocă a migranţilor ilegali între Regatul Unit şi Franţa

Articole5 Aug 2025 • 564 vizualizări
0 comentarii

Franţa, Regatul Unit şi Germania atenţionează Teheranul cu reluarea sancţiunilor, în absenţa unor progrese privind programul său nuclear

Articole18 Iul 2025
0 comentarii

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.