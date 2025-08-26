Regatul Unit primeşte aproximativ 40 de studenţi din Fâşia Gaza pentru a le permite să-şi continue studiile

Regatul Unit urmează să primească un grup de studenţi bursieri originari din Fâşia Gaza, pentru a le permite să-şi continue studiile în universităţi britanice, anunţă marţi Guvernul laburist, relatează agenția de știri AFP, citată de News.ro.

Potrivit BBC este vorba despre aproximativ 40 de studenţi din Fâşia Gaza, dintre care unii în primul an de master.

O parte dintre aceşti studenţi este primită printr-un program finanţat de Guvernul laburist.

Alţii urmează să fie admişi cu burse private.

Însă mai este necesar ca Guvernul sraelian să le aprobe ieşirea din Fâşia Gaza, devastată de aproape doi ani de război.

Războiul din Fâşia Gaza a fost declanşat de un atac al mişcării islamiste palestiniene Hamas în sudul Israelului la 7 octombrie 2023.

Studenţii urmează să fie supuşi unui control al identităţii într-o ţară terţă, anunţă Ministerul britanic de Interne.

Relaţiile Regatului Unit cu Israelul s-au tensionat în ultimele săptămâni, după ce premierul laburist Keir Starmer a anunţat că intenţionează să recunoască Plaestina ca stat, în septembrie.

Omologul său israelian Benjamin Netamyahu a denunţat imediat o astfel de recunoaştere a Palestiniei, apreciind că că ”recompensează terorismul monstruos alHamas şi pedepseşte victimele”.