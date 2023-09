REFERATUL DEALERILOR: Poliția Antidrog București s-a sesizat la 5 zile după accidentul din 2 Mai față de dealerii care i-ar fi vândut droguri lui Vlad Pascu / Aceștia ar fi cumpărat droguri de pe DARKNET / Vlad Pascu i-a denunțat pe dealerii Maru și Lopată

Brigada de Combatere a Crimei Organizate București s-a sesizat post-factum, la 5 zile după accidentul mortal provocat de Vlad Pascu în dimineața zilei de 19 august, în localitatea 2 mai din județul Constanța, față de rețeaua de dealeri care l-ar fi aprovizionat cu droguri pe tânăr, se arată în referatul DIICOT privind arestarea dealerilor, document consultat de G4mMedia.ro.

”La data de 24.08.2023, în evidențele Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Structura Centrală, Secția de combatere a traficului de droguri, a fost înregistrat sub numărul de mai sus, procesul verbal de sesizare din oficiu întocmit la data de 24.08.2023 de către I.G.P.R.-B.C.C.C.O. București, Serviciul Antidrog, privind faptul că pe teritoriul României, cu precădere pe raza municipiului București și a județelor limitrofe, actionează un grup de traficanți de droguri de risc și mare risc, specializați în distribuirea de cannabis, comprimate ecstasy, MDMA, cocaină dar și alte droguri sintetice. Potrivit informațiilor inițiale, aceștia domiciliază pe raza municipiului București, desfășurându-și activitatea infracțională în diverse locații, restaurante și cluburi de lux, din capitală, majoritatea clienților drogurilor comercializate de către ei fiind persoane cu un potențial financiar ridicat, care frecventează astfel de locuri”, se arată în referatul consultat de G4Media.ro.

Tinerii ar fi cumpărat drogurile de pe DARKNET

Potrivit polițiștilor, puștii se aprovizionau cu droguri de pe DARKNET, respectiv comunicau criptat pe internet pentru a cumpăra online droguri. ”Din datele rezultate, membrii grupului sus-menționat procură drogurile în diferite modalități, atât prin intermediul unor comenzi online, plasate prin intermediul DARKNET, dar și de la anumite surse, neidentificate până în prezent, cu care realizează tranzacții prin întâlniri directe, ce au loc în mun. București”, se arată în referat.

Poliția a folosit investigatori sub acoperire

După sesizare, polițiștii au folosit un investigator și un colaborator sub acoperire care au reușit să cumpere ”iarbă” (canabis) de la Tudor Duma zis Maru, droguri pe care acestea le-ar fi cumpărat de la frații Constantin. De altfel, la percheziții la cei doi frați, polițiștii au găsit cantități de canabis. Ei sunt acuzați deocamdată doar de trafic de droguri de risc.

Droguri de la mare risc la Tudor Duma

În schimb, la percheziții acasă la Tudor Duma zis Maru, amicul lui Vlad Pascu, procurorii au găsit și droguri de mare risc (fentanyl, cocaină și codeină).

O sticluță cu 10 ml de Fentanyl (drog de mare risc) și un grinder din plastic de culoare neagră cu urme vegetale, ce aparțineau lui Tudor Duma, le-au fost predate polițiștilor chiar de către părinții băiatului. La locuința unde tânărul locuia fără forme legale polițiștii au descoperit mai multe borcane, grindere și un cântar cu resturi de canabis, urme de cocaină și 0,31 grame de codeină (drog de mare risc).

Vlad Pascu i-a denunțat pe Maru și Lopată

Tânărul care a provocat accidentul mortal, el însuși acuzat și în dosarul de trafic de droguri, a dat o declarație în care recunoaște că a cumpărat stupefiante de la Tudor Duma zis Maru și de la frații Constantin (unul dintre ei e poreclit Lopată).

<< Din declarația dată de martorul PASCU MATEI VLAD la data de 14.09.2023 rezultă următoarele:

„Îi cunosc pe (….) și Duma Tudor zis „Maru” de mulți ani.

Mențin toate precizările pe care le-am făcut în declarația dată astăzi în calitate de suspect.

În timp ce mă aflam în sala de așteptare de la DIICOT în cursul zilei de astăzi, l-am recunoscut în sală pe individul zis „Lopată”. Ulterior mi s-a prezentat o poză a acestuia și l-am recunoscut în persoana numitului Constantin Costin Anton.

Acesta era prieten de mulți ani cu Duma Tudor și aveau legături în sensul că Duma Tudor cumpăra cantități mari de cannabis de la acesta pentru a le revinde. Nu știu cu cât cumpăra gramul de cannabis, dar cred că în jur de 20 lei.

În iarna acestui an, prin ianuarie sau februarie, eram acasă la Duma Tudor, pe str. (…), și am coborât împreună cu el în garajul blocului unde a venit „Lopată” cu un rucsac pe bicicletă, am asistat la discuția dintre „Lopată” și Duma Tudor.

„Lopată” a scos din rucsac mai multe pachețele vidate cu mai multe sortimente de cannabis cu scopul de a le prezenta pentru o viitoare comandă, adică Duma Tudor să-și aleagă ce sortiment dorea să comande tura viitoare.

În aceeași împrejurare, „Lopată” i-a adus comanda pentru atunci lui Duma Tudor, respectiv o pungă de cannabis vidată de aproximativ 250 grame cannabis, pentru care Duma i-a dat un fișic de bani lui „Lopată”, de diferite cupiuri.

În anii trecuți, când eram cu Duma Tudor, acesta s-a întâlnit de mai multe ori cu „Lopată” în parcul Herăstrău lângă terasa „Baraca” și cam de fiecare dată purtau discuții legate de droguri. Aproape de fiecare dată am fumat împreună cannabis adus de „Lopată”. De multe ori Duma Tudor se lăuda în fața mea cu ce cumpăra de la „Lopată”, respectiv cantități mari de cannabis.

În seara de 13 aprilie 2023 m-am întâlnit acasă la Rareș Ion cu Duma Tudor, (….), Rareș Ion și alți doi băieți pe care nu îi cunosc. Am stabilit cu toții că ne vedem la mine acasă și ei au venit împreună cu mine cu două mașini Uber la mine acasă. Acolo, Duma Tudor a scos din buzunar un pliculeț din plastic de tip zip-lock în care era metamfetamină cristal, cam 10 grame din ochi. Știam că Duma Tudor are metamfetamină cantitate mai mare, pentru că mă întrebase în zilele de dinainte dacă nu vreau să cumpăr de la el.

A scos pliculețul acela din buzunar și l-a pus pe masa din sufragerie, iar ceilalți, inclusiv (…), l-au mărunțit și l-au prizat și l-au consumat.

Și eu am consumat în aceleași împrejurări amfetamină și oxicodonă, care mie mi-a fost adusă la comanda mea de „Doctorul”.

De multe ori Duma Tudor mi-a vândut droguri și mi-a făcut legătura cu alte persoane care îmi vindeau droguri.”>>, este declarația dată de Vlad Pascu la DIICOT.

Dealerii care i-ar fi furnizat droguri lui Vlad Pascu au fost arestați pentru 30 de zile de Tribunalul București.