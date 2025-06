Anchetă DIICOT: Schimbată de la șefia Direcției Industria Națională de Apărare din Ministerul Economiei, Ruxandra Anghel a încărcat ilegal informații de la serviciu pe două hard-diskuri. A recunoscut infracțiunile, pedeapsa cu suspendare urmează a fi avizată de un judecător

Luna trecută, o fostă șefă a Direcției Industria Națională de Apărare din Ministerul Economiei, Antreprenorialului și Turismului a recunoscut în fața unui procuror DIICOT săvârșirea infracțiunilor de acces ilegal la un sistem informatic și transfer neautorizat de date informatice. Rodica Ruxandra Anghel (64 de ani) a acceptat o pedeapsă cu suspendare care urmează a fi aprobată de un judecător de la Tribunalul București pe data de 24 iunie 2025.

Conform unui extras din acordul de recunoaștere a vinovăției încheiat pe 9 mai 2025 la sediul Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) și consultat de G4Media.ro, în iulie 2023, după ce i-au încetat raporturile de serviciu în funcția de director Industria Națională de Apărare din cadrul Ministerului Economiei, Antreprenorialului și Turismului, Anghel a accesat, fără drept, sistemele informatice ale ministerului având instalate două hard-disk-uri externe în scopul obținerii de date informatice.

Cu aceeași ocazie, ea a transferat datele informatice pe hard-disk-uri, respectiv un fișier conținând mesaje și fișiere atașate acestora, existente într-un cont de e-mail utilizată anterior de către aceasta în exercitarea atribuțiilor de serviciu, precum și alte documente de serviciu.

În final, Anghel a recunoscut săvârșirea infracțiunilor și a acceptat o pedeapsă de 6 luni de închisoare, cu suspendare, pentru acces ilegal la un sistem informatic și 1 an, tot cu suspendare, pentru transfer neautorizat de date informatice. Pedeapsa totală a fost stabilită la 1 an și 2 luni de închisoare, cu suspendare. În plus, ea va avea obligația să presteze o muncă neremunerată în folosul comunității pe o perioadă de 60 zile.

Contactată de G4Media.ro, Anghel a declarat despre faptele din iulie 2023 că le-a comis ”Pentru a mă proteja. Erau documente neclasificate. Nu vreau să comentez mai mult, urmează ca procesul să se termine.”

Rodica Ruxandra Anghel a condus timp de 10 ani (2013-2023) una dintre cele mai importante direcții din Ministerul Economiei – Industria Națională de Apărare, în această calitate coordonând activitățile companiilor de profil din subordinea instituției, companii producătoare de arme, muniție, echipamente militare etc. Printre aceste companii se află Romarm, Avioane Craiova, Romaero, IAR Brașov, Uzina Mecanică Orăștie etc. La momentul schimbării din funcție, în iulie 2023, Anghel era președinte al Consiliului de Administrație la IAR Brașov, iar anterior ocupase aceeași poziție la Romarm.

Direcția sprijină şi coordonează participarea industriei de apărare la programele NATO si UE, participă la elaborarea de strategii, programe pentru aplicarea Programului de guvernare în industria de apărare şi securitate, indiferent de forma de proprietate a operatorilor economici, avizează programul anual de investiţii a operatorilor economici cu capital integral și/sau majoritar de stat, participă la elaborarea de propuneri pentru planul de mobilizare a economiei naţionale, secţiunea industrie, planurile anuale de pregătire a economiei naţionale şi a teritoriului pentru apărare, necesarul de materii prime şi materiale aferente acestora, gestionează/actualizează inventarul capacităţilor de producţie ale operatorilor economici din industria de apărare și ia parte la comisiile de control al exporturilor, importurilor și altor operațiuni cu produse militare și produse cu dublă utilizare coordonate de Ministerul Afacerilor Externe.

La începutul anului 2023, G4Media.ro dezvăluia faptul că Anghel fusese audiată la Direcția Națională Anticorupție (DNA) într-o speță în care fostul fotbalist Victor Pițurcă, fiul său Alexandru Pițurcă și șeful Romarm, Gabriel Țuțu, fuseseră reținuți 24 de ore, fiind acuzați într-un dosar în care procurorii susțineau că măști de protecție anti-COVID neconforme și care nu ar fi putut fi folosite ar fi fost tranzacționate prin firma lui Pițurcă jr. și trimise spitalelor din subordinea Ministerului Apărării.

Conform DNA, șeful Romarm ar fi încasat un comision de 1,439% din profitul de 750.000 de euro realizat de familia Pițurcă în afacerea măștilor. Până în prezent, dosarul nu a fost trimis în judecată.