Redeschiderea Edificiului Roman cu Mozaic nu va avea loc, așa cum era programat inițial / Probleme birocratice / E cel mai întins mozaic romano-bizantin policrom descoperit până acum în zona balcanică

Așteptată deopotrivă de turiști și constănțeni, redeschiderea Edificiului Roman cu Mozaic nu va avea loc în această perioadă, așa cum era programat inițial, anunță Agenția de presă Rador, care citează Radio Constanța.

Președintele Consiliului Județean Constanța, Florin Mitroi, a anunțat că din cauza procedurilor birocratice se întârzie redeschiderea acestui important punct muzeal ce păstrează una dintre comorile vechiului Tomis.

Edificiul ce adăpostește cel mai întins mozaic romano-bizantin policrom descoperit până acum în zona balcanică este închis de mai mulți ani pentru restaurarea mozaicului, renovarea clădirii de protecție și dotarea acesteia cu sisteme moderne de climatizare.

Edificiul roman cu mozaic din Constanța este un muzeu județean din Constanța, amplasat în Piața Ovidiu nr. 12 și descoperit în timpul lucrărilor întreprinse în anul 1959 în centrul istoric al Constanței. Este înregistrat ca monument istoric.

Saga reabilitării Edificiului Roman cu Mozaic

În 2016, CJC a aprobat indicatorii tehnico-economici pentru Studiul de fezabilitate și pentru Documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţie ale proiectului ”Restaurarea, conservarea, amenajarea și punerea în valoare a Edificiului Roman cu Mozaic”, însă a fost nevoie de încă doi ani pentru ca aceste acte să se concretizeze. În 2018, CJC a reușit să atragă trei milioane de euro, din fonduri europene, și să pună la punct un proiect de restaurare, conservare și protejare a clădirii, dar și a mozaicurilor interioare și a plasticii de pe fațadă și de pe acoperiș, relatează Info Sud Est.

În proiect au fost incluse și activități de marketing, promovare turistică și digitizare a obiectivului. Per total, durata de implemantare a fost estimată la 46 de luni de la semnarea contractului de finanțare, adică finalul anului 2021.

Problemele au început însă să apară în 2019, deoarece nicio firmă nu s-a prezentat la licitația pentru desemnarea constructorului și al proiectantului lucrărilor de restaurare. Lipsa firmelor interesate a dus la anularea licitației în aprilie, la fel cum se întâmplase și cu alt monument emblematic al Constanței, Mormântul Hypogeu, în martie.

Atât surse din cadrul CJC cât și experți în fonduri europene, citați de Info Sud-Est, au dat la acea vreme mai multe motive pentru această situație, dar printre problemele principale s-a numărat faptul că, potrivit cererilor Uniunii Europene, firmele interesate trebuiau să depună proiecte comune, care să includă atât proiectarea cât și implementarea lucrărilor în loc să depună proiecte separate, după cum era cazul până atunci.

Dat fiind și faptul că la momentul 2019 companiile interesate de proiecte pe fonduri europene nu duceau lipsă de opțiuni, acestea au ales să se orienteze spre proiecte mai simple decât Edificiul Roman cu Mozaic, a cărui restaurare era un proces mai complex.

În condițiile în care edificiul a ajuns într-o cursă contra cronometru pentru a nu pierde fondurile europene care l-ar fi putut salva, a fost nevoie de încă trei ani pentru găsirea unei companii dispuse să întreprindă proiectul, dar răspunsul a venit din afara țării.

Ordinul pentru începerea executării lucrărilor de către firma italiană Giano Restauri a fost semnat în octombrie 2022, iar la acea vreme compania estima că va putea încheia în termen de aproximativ un an, pe un buget de aproape zece milioane de lei.

Despre Edificiul Roman cu Mozaic

Edificiul roman cu mozaic a fost descoperit în toamna anului 1959, în contextul construirii unor blocuri de locuințe, explică Heritage Constanța. Au urmat campanii arheologice succesive în timpul cărora edificiul a fost cercetat, apoi s-au întreprins lucrări de restaurare și conservare pentru a putea intra în circuitul turistic. Edificiul datează de la cumpăna secolelor al III-lea și al IV-lea p.Chr., fiind o realizare remarcabilă a arhitecturii perioadei bizantine timpurii în Vestul Pontului Euxin. Ansamblul este cunoscut mai ales datorită decorului interior.

Întreaga suprafață a sălii de pe terasa superioară este decorată cu mozaic în mai multe culori, iar pereții sunt placați cu marmură decorată cu motive zoomorfe și antropomorfe, vegetale și geometrice. Mozaicul pavimentar, din care s-au păstrat astăzi circa 400 mp, cuprindea decorațiuni geometrice complexe, dar și zoomorfe dintre acestea păstrându-se doar imaginea unui porumbel alb ascuns printre elemente de vegetație. Autorii mozaicului au fost meșteri itineranți foarte pricepuți care au realizat o lucrare la comanda localnicilor.

Edificiul era construit pe trei terase, oferind un spațiu nu doar pentru derularea activităților portuare și comerciale, ci reprezentând un centru al activităților publice sociale, culturale și chiar politice. Această destinație o avea mai ales sala mare cu mozaic de pe terasa superioară, care comunică în partea de Nord-Est cu piața centrală a orașului vechi. Terasa mediană și cea inferioară, din apropierea cheiurilor portuare, sprijineau un șir de încăperi boltite ce avea ca destinație spații de depozitare (cele de pe terasa de jos, a III-a) și spații de comercializare a mărfurilor sosite în port (cele de pe terasa mediană, a II-a și piațeta alăturată). În plus, cele trei terase ale edificiului ofereau și susținere solului, protejând portul de alunecări de teren.