Recordurile reci ale Sibiului. Cum s-a simțit în oraș cel mai crâncen ger din istorie și cum arăta Sibiul sub 67 cm de zăpadă

În 23 ianuarie 1963, temperatura în municipiul Sibiu scădea la -31,8 grade Celsius, un record de temperatură consemnat de Agenția Națională de Meteorologie (ANM), scrie Turnul Sfatului.

Astăzi, o astfel de temperatură ar crea ample discuții, zeci de articole și nenumărate reportaje. Atunci însă, a apărut o singură știre care vorbește despre gerul de afară. În rest, viața a continuat ca și până atunci.

”Temperaturi joase în oraşul nostru”, este titlul articolului apărut în Flacăra Sibiului, în 30 ianuarie 1963 și arată că de fapt temperaturile nu ar fi trecut de -30 de grade.

”Trecem printr-o iarnă geroasă, neobişnuită. Observaţiunile meteorologice din Sibiu, dintre 1850 şi 1950, ne arată că în oraşul nostru am mai avut zile de ianuarie cu temperatura tot atît de scăzută, dacă nu şi mai scăzută.

Astfel au fost înregistrate temperaturi sub —30° în anii 1874 (—31,7°), 1888 (—34,9°), cea mai scăzută temperatură cunoscută la Sibiu, și 1893 (—30,2°), deci cu 70 de ani în urmă. în același timp temperaturi între —29° şi —30° am avut în anii: 1864 (-29,4°), 1867(—29,2°), 1874 (—29,9°) și1947 (—29,4°), iar temperaturi între —25° şi —29° am avut în aceeaşi perioadă în 12 ani, toate în luna ianuarie.

Citește integral pe Turnul Sfatului.