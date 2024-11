Record important al lui Michael Schumacher din Formula 1, doborât de Max Verstappen

Max Verstappen a câștigat Marele Premiu al Braziliei după ce a plecat de pe locul 17 al grilei de start. Victoria impresionantă i-a adus olandezului mai multe motive de satisfacție, dar și doborârea unui record care-i aparținea lui Michael Schumacher de acum 21 de ani, după cum informează site-ul oficial al F1.

În 2003, legendarul Michael Schumacher a stabilit un record care părea că nu va mai putea fi întrecut vreodată. Alături de Scuderia Ferrari, germanul s-a aflat în fruntea ierarhiei piloților timp de 896 de zile la rând.

După încheierea Marelui Premiu din Brazilia, Max Verstappen a ajuns la un total de 897 de zile consecutive de când se află pe primul loc al ierarhiei piloților din Formula 1.

În cazul în care va câștiga un nou titlu de campion mondial (este marele favorit: are un avantaj de 62 de puncte față de Lando Norris cu trei Mari Premii înainte de finalul sezonului din Formula 1), Verstappen va deveni primul pilot din istoria Marelui Circ care s-a aflat pe prima poziție din clasamentul piloților timp de peste 1000 de zile la rând.

Seria reușită de Verstappen alături de RedBull este una cu adevărat impresionantă și are șanse mari să se încheie în doar câteva săptămâni cu cel de-al patrulea titlu consecutiv de campion mondial (2021, 2022, 2023 și probabil 2024).

De asemenea, RedBull a ajuns la al 64-lea weekend de cursă consecutiv în care punctează, aceasta fiind a doua cea mai lungă serie din toate timpurile: echipa austriacă a egalat performanța celor de la McLaren, din perioada 2010-2013.

Recordul este deținut de Ferrari: 81 de weekenduri consecutive, performanță stabilită între 2010 și 2014.

Today Max Verstappen overtakes Michael Schumacher’s record for the most consecutive days leading the F1 world championship 🗓️📈 pic.twitter.com/tJPObXRBzP

— Autosport (@autosport) November 3, 2024