Recomandări de lectură pentru vacanța de vară de la profesorii Facultății de Litere UB: cărți-eseu și studii de Robert Dixon, Andrea Moro, Edward Clayton și Mo Yan

Încă patru recomandări de cărți pentru lectura de vară au fost făcute de Facultatea de Litere a Universității din București (FL-UB) într-o postare pe Facebook. Recomandările vin din partea profesorilor de la facultate, conform sursei citate.

Săptămâna trecută, patru recomandări au fost din autorii Quentin Tarantino, Haruki Murakami, Agnes Martin și Kim Ligett.

„Specialist în cercetarea limbilor rare și excentrice (limba amazoniană jarawa sau limba indigenă australiană dyirbal), dar și în gramatica limbii engleze, Robert Dixon identifică, în cartea-eseu Are Some Languages Better than Others?, „ingredientele” esențiale ale limbilor naturale și ne invită să reflectăm dacă unele limbi sunt superioare altora” – este prima recomandare din postarea de pe rețeaua socială.

Citește articolul complet pe Edupedu