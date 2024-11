Rareş Bogdan: E nevoie de un strateg care îşi găseşte diploma de bacalaureat şi v-o poate arăta. Nu a luat note de 5 la nu ştiu ce universitate care s-a desfiinţat

Prim-vicepreşedintele PNL Rareş Bogdan a afirmat că în fruntea României este nevoie de un strateg care cunoaşte geopolitică şi relaţii internaţionale, care îşi găseşte diploma de bacalaureat şi o poate arăta, care a fost şef de promoţie la Academia Militară, în 1995. Rareş Bogdan a precizat că Nicolae Ciucă nu a luat note de 5 ”la nu ştiu ce universitate care s-a desfiinţat”, transmite News.ro.

Rareş Bogdan a declarat, în discursul rostit sâmbătă, la evenimentul de lansare a programului de guvernare al liberalilor, că dacă liberalii vor strânge două milioane de voturi, atunci Nicolae Ciucă va fi în turul doi al alegerilor prezidenţiale.

”Sunteţi cei pe care ne bazăm, cei pe care nu-i au nici AUR, nici USR, nici Geoană şi cei care i-aţi bătut pe 1200 dintre socialişti şi cei 12 care i-aţi bătut pe socialişti sau USR-işti sau independenţi. Aţi luat trei milioane de voturi. Dumneavoastră sunteţi cei care aţi adunat în spatele dumneavoastră trei milioane de voturi. Dacă îl adăugăm şi pe Nicuşor Dar, pe care îl salut cu drag şi simpatie, mai vin 350.000 de voturi. Aţi adus 2,4 milioane de voturi la votul politic pe listele de la Consiliul Judeţean. Nu vă cer decât un singur lucru: două milioane de voturi şi vom fi în turul doi la sub 5% de celălalt contracandidat”, a afirmat Rareş Bogdan.

El a declarat că actualii social-democraţi au nepoţi faţă de cei de acum 20 de ani, care aveau mătuşi.

”Primul lucru ca Paul Stănescu să-şi sporească averea, vă va pune să cultivaţi stuf pe tot cuprinsul României. După asta vor veni nepoţii, vor veni nepoţii, nu nepoţii dumneavoastră, vor veni nepoţii lor, care de la o firmă cu 57 de lei profit într-un an, ajunge să ia fonduri europene de 62 milioane de euro şi să o şi vândă către un investitor străin. După care o să vă doară capul, rău şi stomacul şi va trebui să mergeţi la farmacie. Şi de la 152 de farmacii ale altui nepot, că ăştia n-au mătuşi, ăştia au nepoţi. Ăia de-acum 15 ani aveau şi 20 de ani, aveau mătuşi, mătuşa Tamara, ăştialalţii au nepoţi şi veţi merge la farmacie, la celălalt nepot”, a explicat prim-vicepreşedintele PNL.

El a mai declarat că liberalii vor trebui să se ploconească social-democraţilor în cazul în care aceştia vor câştiga alegerile.

”O să vedeţi cum va trebui să lucraţi şi să vă faceţi lucrările de infrastructură pentru comunităţi, după ce vă veţi ploconi în faţa PSD-iştilor. Vor veni spahiii şi ienicerii lui Ponta şi Grindeanu, care au ocupat şantierele mari de infrastructură şi o să intre la dumneavoastră, în comunităţi. Veţi lucra cu spahii şi cu ieniceri, nu cu firme româneşti. Peste toate astea îl veţi vedea pe Tudose la SRI şi îl veţi vedea pe Simonis în guvern şi îl veţi vedea pe Lucian Romaşcanu. Asta vreţi? Vreţi să fiţi umiliţi? Vreţi să vi se dea afară copiii şi nevestele? Să vi se închidă firmele?”, a mai afirmat Rareş Bogdan.

El a adăugat că ”asta urmează dacă nu-i oprim, asta urmează dacă nu vă bateţi, asta urmează dacă nu vom pune stop abuzului, stop acaparării României de către pieile roşii”.

Rareş Bogdan s-a referit şi el la imaginea lui Nicolae Ciucă alături de nepoţica sa.

”Dragii mei am văzut o imagine fabuloasă, absolut fabuloasă, luni seara, la Antena 3. O familie tradiţională, de creştini autentici, cu o nepoţică care a venit şi şi-a privit bunicul în ochi, i-a zis bunelu. Mi-a plăcut enorm ce a zis preşedintele. Şi aş face o mică derivaţie: Mai bine bunelu decât urmaşii lui Nea Nelu sau nepotul lui Nea Nelu”, a declarat Rareş Bogdan, preluân jocul de cuvinte făcut de Ncolae Ciucă.

Liderul PNL a consideră că este nevoie de un preşedinte care cunoaşte geopolitică şi relaţii internaţionale.

”Uitaţi-vă cum arată România în ultimul an şi jumătate cu Marcel Ciolacu. 84% absorbţie de fonduri europene, prima dată când am sărit de 50%, uitaţi-vă cum arată acum cu Nicolae Ciucă prim-ministru. Aşa a arătat România şi aşa va arăta. Şi peste toate astea e greu că e geopolitica regiunii complicată şi e război la granită şi e război în Orientul Mijlociu şi Balcanii, ca la fel în ultimii 150 de ani, stau pe un butoi de pulbere. E nevoie de un strateg, de un tactician, de un om care cunoaşte geopolitică, relaţii internaţionale, care îşi găseşte diploma de bacalaureat şi v-o poate arăta, care a fost absolvent , şef de promoţie a Academiei Militare în 1995. Nu a luat notele de 5 la nu ştiu ce universitate care s-a desfinţat, un om care este respectat, care ştie să reprezinte România şi care în spate îl are pe fiecare român şi în primul rând pe dumneavoastră”, a afirmat Rareş Bogdan.

El le-a mai cerut liberalilor ca pe 24 noiembrie, în primul tur al alegerilor prezidenţiale, să fie zdrobiţi ”extremiştii lui Simion”.

”Vă rog din suflet să vă gândiţi la viitorul acestei ţări şi să faceţi tot ce vă stă în putinţă, ca pe data de 24 să-i zdrobim şi pe extremiştii lui Simion. Vreau să ştiu de ce este blocat să meargă în Moldova şi în Ucraina, pentru că în momentul când vom şti, vă veţi da seama că este un pericol pentru România, pentru NATO şi pentru Uniunea Europeană că acest om să ajungă chiar şi în turul doi. Despre ceilalţi nici nu are să vorbesc că unul are treabă cu Regele Mihai, Dumnezeu să-l odihnească, cealaltă cu furnicile. Noi vorbim de un om onest, de un om echilibrat, de un profesionist, de un om care tot ce a condus de la batalion la şef de stat major, a făcut la guvern şi la Partidul Naţional Liberal, a făcut-o onest, corect şi echilibrat. Deci dragii mei, la luptă şi nu uitaţi, o chestiune importantă: mai bine bunelul decât urmaşii lui Nea Nelu”, a mai declarat Rareş Bogdan.