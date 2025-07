Adolescenții italieni protestează la Bacalaureat: „Profesorii se gândesc doar la note, nu au înțeles dificultățile noastre personale” / Maddalena Bianchi a refuzat examenul oral și a susținut un alt tip de discurs: ”Nimeni nu a fost vreodată cu adevărat interesat să mă cunoască”

Mai mulți studenți din Italia au refuzat examenul oral din timpul examenului de „maturitate„, echivalentul examenului de bacalaureat din România, scrie Curierul Italiei.

În Padova, Gianmaria Favaretto, a transmis un mesaj profesorilor în timpul unui examen, iar recent, Maddalena Bianchi din Belluno, în nordul Italiei, i-a urmat examenul. Mesajul lor este similar: „Prea multă presiune și nimeni nu a fost vreodată cu adevărat interesat să ne cunoască”.

„Am ținut un discurs în fața profesorilor, îl pregătisem de mult timp. Am încercat să descriu în detaliu ceea ce, în opinia mea, nu funcționează la școală”, spune Maddalena Bianchi, 19 ani, elevă la liceul științific Galilei din Belluno.

A făcut asta pentru a contesta mecanismele de evaluare ale școlii, competitivitatea excesivă și lipsa de empatie a cadrelor didactice.

„Am intrat în clasă și am luat bilețelul cu subiecte. Apoi am așteptat ca toți profesorii din comisie să se așeze și mi-am început discursul. Am încercat să explic că, deși partea de pregătire a fost foarte bună în școala mea, am simțit că accentul pe oameni lipsea cu desăvârșire. Focalizarea profesorilor a fost întotdeauna pe note. Eu nu am avut niciodată probleme mari, eram o fată liniștită, cu note medii. Dar nu a existat niciodată dorința profesorilor de a descoperi „adevărata mea persoană”””, a transmis ea ziarului Corriere della Sera.

Ce trebuiau profesorii să înțeleagă sau să descopere la ea?

„Există dificultăți umane care nu au fost văzute. În primul an, de exemplu, am ajuns la liceu fără să cunosc pe nimeni. Am intrat dezorientată în clasă, de la colegii mei am avut parte de o primire foarte bună. Cu toate acestea, am încercat să vorbesc și cu profesorii despre asta, dar nimeni nu s-a arătat interesat. Profesorii nu se uită cu adevărat la cum se descurcă elevul. Ei sunt interesați doar de notă și acest lucru creează multă competitivitate. Nu vreau să spun că profesorii ar trebui să devină prieteni cu elevii, desigur. Dar presiunea pentru teste, anxietatea, sunt la ordinea zilei și lor nu pare să le pese”, explică fata.

Ea a povestit a primit sprijin nici din partea familiei.

„Părinții mei au fost întotdeauna liniștiți atât cu notele bune, cât și cu cele proaste. Întotdeauna mi-au spus „nu contează, vei recupera”. Dar cred că, în general, cea mai mare parte a presiunii vine de la școală. Am vorbit adesea despre asta în cadrul adunărilor de clasă. Cu unii profesori am reușit chiar să ne confruntăm, cu alții nu. Unii au încercat să se schimbe, fără să reușească”, spune adolescenta.

Ea a relatat că profesorii din comisie au ascultat-o.

„Mi-au spus că, fiind în interiorul sistemului, știu că există lucruri care nu sunt în regulă, dar că schimbarea lor este dificilă. Pentru prima dată cred că am simțit aspectul lor uman cel mai profund”, spune fata.