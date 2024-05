Rapperul P. Diddy își cere scuze după publicarea unei înregistrări video în care își lovește violent fosta iubită

Rapperul american Sean „Diddy” Combs și-a cerut scuze duminică pentru comportamentul său „impardonabil” și „dezgustător”, după ce CNN a difuzat o înregistrare video în care apare dezlănțuindu-se violent împotriva fostei sale iubite, cântăreața R&B „Cassie”, în 2016, într-un hotel din Los Angeles, potrivit Le Figaro.

