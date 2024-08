Rapid – Sepsi OSK: 2-2 / Rapidiștii nu au nicio victorie în această ediție de campionat

Echipa Sepsi OSK a încheiat la egalitate luni seara, în deplasare, scor 2-2, cu formaţia Rapid Bucureşti, în ultimul meci al etapei a patra din Superligă, transmite News.ro.

Covăsnenii au deschis scorul încă din primul minut al meciului din Giuleşti, prin Kevin Varga, acesta profitând de o greşeală comună Blazek – Aioani. Rapidul a revenit foarte repede, egalând în minutul 3, prin Blazek. Sepsi a reacţionat prin ocaziile irosite de Debeljuh (min. 17) şi Kallaku, în minutele 26 şi 37, dar cei care au marcat au fost tot giuleştenii. Florent Hasani a pasat şi Petrila a înscris, aducând gazdele în avantaj din minutul 42. Debeljuh a egalat în minutul 68 pentru oaspţi şi partida s-a terminat la egalitate, 2-2.

Sepsi are 8 puncte şi este pe locul 4, în timp ce Rapid are 3 puncte şi ocupă locul 12. Bucureștenii au după patru meciuri jucate în această ediție de campionat zero victorii, trei meciuri încheiate la egalitate și o înfrângere.

RAPID: Aioani – Braun, Blazek (Cepoi 76), Cr. Ignat – Cr. Manea, Kait, P. Iacob (Oaidă 64), Petrila (R. Pop 76), Micovschi – Hasani (Papeau 64), Burmaz (Jambor 52). ANTRENOR: Bogdan Lobonţ

SEPSI OSK: Niczuly – Oteliţă (Oroian 65), D. Ciobotariu, Ninaj, F. Ştefan – Kallaku (Kecskes 85), Alimi, Sota Mino (Siger 65), K. Varga (M. Coman 65) – Neskovic (Breij 85), Debeljuh. ANTRENOR: Bernd Storck

Cartonaşe galbene: Cr. Manea 75, Micovschi 90+5 / Kecskes 90+2

Arbitri: Marian Barbu – Ovidiu Artene, Stelian Slabu – Andrei Moroiţă

Arbitri VAR: Viorel Nicusor Flueran – Ionel Valentin Dumitru

Observator: Eduard Dumitrescu