Ramona Strugariu: Iohannis poate ajunge la președinția Consiliului European dacă va candida singur / ”Dincolo de figura frumoasă și de zâmbetul larg trebuie să existe un proiect solid de țară”

Europarlamentarul Reper Ramona Strugariu susține că singura șansă ca președintele Klaus Iohannis să ajungă în funcția de președinte al Consiliului European este să candideze singur. Ea a menționat că are o „ușoară ironie„ această afirmație și că dincolo de ea România merită să joace un rol mult mai important în Europa.

”Cred că Ioahnnis poate ajunge președinția Consiliului European dacă va candida singur. Dincolo de ușoara ironie și amara ironie, cred că România poate, cred că e important să avem cât mai multe funcții de nivel înalt în Europa”, a spus ea.

Precizarea a fost făcută în cadrul dezbaterii ”Alegeri cruciale pentru UE: care sunt mizele și cum pot fi contracarate tendințele anti-europene”. Evenimentul face parte din proiectul co-finanțat de Uniunea Europeană (Parlamentul European prin DG Communication): „EuroVOT: learning from the crises, shaping the future”.

Strugariu susține că dincolo de o ”figură frumoasă și de zâmbetul larg” ar trebui să existe în primul rând un proiect solid de țară.

”România trebuie să joace un rol mult mai important În Europa, trebuie să fie lider în regiune, să contribuie la reconstrucția Ucrainei, trebuie să-și dezvolte business-ul și să intre umăr la umăr cu Republica Moldova pe care noi trebuie să o aducem în UE, există mijloace foarte componente prin care se poate face asta.

Cred că nu am arătat nici pe departe ce putem ca țară și ca resursă umană, sunt foarte mulți oameni buni în instituțiile europene dar nu au poziții înalte. E nevoie de sprijin politic, în acest sens și cred că familiile europene trebuie să fie unite în a susține a unui astfel de om. Dar e important ca dincolo de proiecția, de figura frumoasă și de zâmbetul larg trebuie să existe un proiect solid de țară și pentru Europa în același timp”, a mai spus Ramona Strugariu.