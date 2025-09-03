Radiohead anunță primul turneu după 2018 – și se confruntă cu boicotul activiștilor pro-Palestina

Radiohead a anunțat primele concerte live din ultimii șapte ani, care sunt așteptate cu multă nerăbdare de fani. Afișele lipite în orașe din toată Europa anunță concerte în Londra, Copenhaga, Madrid, Berlin și Bologna, pe care trupa le-a confirmat oficial pentru această iarnă, potrivit The Guardian.

Trupa va susține patru concerte într-o singură locație în fiecare țară, concertele din Spania, Italia și Marea Britanie având loc în noiembrie, iar cele din Danemarca și Germania în decembrie.

Datele complete ale turneului Radiohead în UE

Movistar Arena, Madrid, Spania – 4, 5, 7, 8 noiembrie

Unipol Arena, Bologna, Italia – 14, 15, 17, 18 noiembrie

The O2, Londra, Marea Britanie – 21, 22, 24, 25 noiembrie

Royal Arena, Copenhaga, Danemarca – 1, 2, 4, 5 decembrie

Uber Arena, Berlin, Germania – 8, 9, 11, 12 decembrie

Bateristul Philip Selway a declarat: „Anul trecut, ne-am reunit pentru a repeta, doar de dragul de a o face. După o pauză de șapte ani, ne-a făcut foarte bine să cântăm din nou melodiile și să ne reconectăm cu o identitate muzicală care s-a înrădăcinat adânc în noi toți cinci. Ne-a făcut să vrem să susținem câteva concerte împreună, așa că sperăm să puteți veni la unul dintre concertele viitoare. Deocamdată, vor fi doar acestea, dar cine știe unde va duce totul.”

Fanii plini de speranță vor trebui să se înregistreze în prealabil pe site-ul Radiohead pentru a avea șansa de a cumpăra bilete, o măsură menită să „reducă concurența din partea boților și a speculanților de bilete”. Cea mai mare parte a biletelor va fi alocată fanilor care locuiesc mai aproape de locurile unde vor avea loc concertele.

„Vor fi alocate bilete pentru cei care doresc să călătorească în Europa și pentru cei din afara Europei”, au spus ei. „Scopul nostru este să distribuim biletele în funcție de cerere, într-un mod echitabil și convenabil din punct de vedere geografic.”

Trupa a mai spus că va include o taxă de 1 liră sterlină în prețul fiecărui bilet din Marea Britanie, pentru a sprijini inițiativa Live Trust pentru concerte în arene și stadioane, cu scopul de a strânge fonduri pentru locurile de concert care se confruntă cu dificultăți. În Europa, 1 euro din fiecare bilet va fi donat organizației Médecins Sans Frontières, iar Radiohead va dubla suma strânsă.

Este vorba de primele concerte live ale trupei din 2018, când au încheiat turneul pentru al nouălea album, A Moon Shaped Pool, lansat în 2016. Fiecare membru și-a continuat ulterior cariera solo. Chitaristul și solistul Thom Yorke și chitaristul principal Jonny Greenwood au format trupa Smile împreună cu bateristul de jazz Tom Skinner și au lansat până în prezent trei albume. Yorke și Donwood au colaborat recent la o expoziție de artă la Muzeul Ashmolean din Oxford, pe care criticul Guardian Eddy Frankel a numit-o „o succesiune de picturi proaste” într-o recenzie de două stele.

Chitaristul Ed O’Brien a lansat albumul solo Earth în 2020, care l-a avut pe Colin Greenwood ca invitat pe una dintre piese; acesta din urmă a colaborat și cu cântărețul belgian-egiptean Tamino și a participat la turnee ca membru al trupei live alături de Nick Cave și Warren Ellis, precum și la concertele solo ale lui Nick Cave și ale trupei Bad Seeds. Selway a lansat al treilea album solo, Strange Dance, în 2023, și a cântat la tobe pe al cincilea album al trupei Lanterns on the Lake din Newcastle.

Jonny Greenwood a colaborat și cu muzicianul israelian Dudu Tassa la albumul din 2023, Jarak Qaribak, care cuprinde reinterpretări ale unor cântece de dragoste din Orientul Mijlociu înregistrate în Tel Aviv, Israel, și Oxfordshire, Marea Britanie. Ansamblul include și muzicieni din Siria, Liban, Kuweit și Irak. Turneul european a fost anulat după izbucnirea războiului dintre Israel și Gaza în octombrie 2023. În 2024, Greenwood s-a alăturat protestelor din Israel care cereau demiterea președintelui Benjamin Netanyahu și eliberarea ostaticilor deținuți de Hamas; el și Tassa au cântat și în Tel Aviv, ceea ce a atras condamnarea activiștilor pro-palestinieni.

Anul acesta, colectivul a avut două concerte anulate în Marea Britanie după ce au apărut rapoarte despre amenințări credibile la adresa concertelor. Greenwood a răspuns că „se tem de utilizarea acestei anulări ca armă de către figuri reacționare, la fel de mult cum deplâng sărbătorirea ei de către unii progresiști”.

Israelul s-a dovedit a fi un subiect delicat pentru trupă. Radiohead a concertat la Tel Aviv în cadrul ultimului său turneu, în iulie 2017, în ciuda apelurilor de a anula concertul. Yorke a declarat la momentul respectiv: „A cânta într-o țară nu înseamnă a-i susține guvernul”.

În octombrie 2024, Yorke a părăsit scena în timpul unui concert solo în Melbourne, după ce a fost huiduit cu remarci pro-palestiniene de către un membru al publicului. Yorke a răspuns: „Vino aici și spune asta… urcă pe scena asta nenorocită și spune ce ai de spus”. Protestatarul a strigat atunci: „Câți copii morți vor mai fi necesari pentru ca tu să condamni genocidul din Gaza?” iar Yorke a încheiat spectacolul.

În mai, Yorke a dat publicității o declarație despre războiul din Gaza, spunând că Netanyahu și administrația sa „trebuie opriți” și că Hamas „alege, de asemenea, să se ascundă în spatele suferinței poporului său”. El a spus că concertul de la Melbourne nu părea momentul potrivit pentru a „discuta despre catastrofa umanitară care se desfășoară în Gaza” și că, după aceea, a fost șocat să vadă că „tăcerea sa presupusă… era considerată cumva complicitate”. El a adăugat că a crezut că ar fi „evident” din muzica sa „că nu aș putea susține nici o formă de extremism sau dezumanizare a altora”.

Înainte ca noile date ale concertelor Radiohead să fie confirmate oficial, Campania palestiniană pentru boicotul academic și cultural al Israelului a publicat deja o declarație în care solicita boicotarea turneului ca urmare a concertului susținut de Jonny Greenwood la Tel Aviv.

„Chiar și în momentul în care genocidul Israelului împotriva palestinienilor din Gaza atinge cea mai recentă, brutală și depravată fază a înfometării induse, Radiohead continuă să păstreze o tăcere complice, în timp ce unul dintre membrii săi trece în mod repetat de linia noastră de pichetare, susținând un concert la mică distanță de un genocid transmis în direct, alături de un artist israelian care distrează forțele israeliene genocidare”, se arată în declarație.

Yorke a fost mai puțin ambiguu în ceea ce privește reuniunea Radiohead, despre care se zvonește de mult timp. Anul trecut, când a fost întrebat de postul de radio australian Double J ce părere are despre speculațiile privind revenirea trupei, el a răspuns: „Nu sunt la curent cu asta și nu-mi pasă deloc. Fără supărare pentru nimeni și, ăăă, mulțumesc pentru interes. Dar cred că ne-am câștigat dreptul de a face ceea ce are sens pentru noi, fără a fi nevoiți să ne explicăm sau să răspundem în fața ideii istorice a altcuiva despre ceea ce ar trebui să facem”.

Pentru multe trupe, un nou turneu ar însemna un nou album – al zecelea pentru Radiohead. Dar precedentele – și comentariile lui Yorke – sugerează că nu există astfel de garanții.