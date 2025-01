VIDEO Racheta Starship a SpaceX explodează în zborul-test, obligând companiile aeriene să redirecţioneze avioanele

O rachetă Starship a companiei SpaceX s-a făcut bucăţi în spaţiu, la câteva minute după ce a fost lansată, joi, din Texas, obligând zborurile comerciale de deasupra Golfului Mexic să îşi schimbe cursul pentru a evita resturile care se prăbuşeau şi punând piedici elementului reprezentativ al programului de rachete al lui Elon Musk, relatează Reuters, transmite News.ro.

NEW: INCREDIBLE views of Starship 7 breaking up over Turks and Caicos tonight

Imagine seeing this over your house pic.twitter.com/ndyDETK4wC

— Nick Sortor (@nicksortor) January 16, 2025

Echipa de control al misiunii de la SpaceX a pierdut contactul cu racheta recent actualizată Starship, care desfăşura primul său test cu sateliţi-machetă, dar fără echipaj, la opt minute după lansarea de la centrul de rachete din sudul Texasului, la 5:38 p.m. EST (22.38 GMT).

Imaginile video filmate de Reuters surprind bile de lumină portocalie pe cer, deasupra capitalei din Haiti, Port-au-Prince, lăsând în urmă dâre de fum.

”Am pierdut orice comunicaţie cu racheta – asta ne spune, în esenţă, că a existat o anomalie cu partea de sus”, a afirmat managerul de comunicare al SpaceX Dan Huot, confirmând ulterior că racheta a fost pierdută.

Cea mai recentă dată când au fost probleme cu partea de sus a Starship a fost în martie anul trecut, în timp ce reintra în atmosfera Pământului deasupra Oceanului Indian, dar este rar întâlnit ca un incident al SpaceX să provoace perturbări extinse ale traficului aerian.

Zeci de zboruri comerciale au fost deviate spre alte aeroporturi sau şi-au schimbat cursul pentru a evita eventualele resturi, potrivit site-ului de monitorizare a traficului aerian FlightRadar24. Decolările de la aeroporturile din Miami şi Fort Lauderdale, Florida, au fost, de asemenea, întârziate cu circa 45 de minute, a adăugat sursa citată.

Administraţia Federală de Aviaţie (FAA), care reglementează activităţile private de lansare, a afirmat că a temporizat şi a redirecţionat, pentru scurt timp, avioanele din jurul zonei în care cădeau resturile din spaţiu, dar operaţiunile obişnuite au fost reluate.

În mod obişnuit, FAA închide spaţiul aerian pentru lansări în spaţiu şi reintrări, dar poate crea ”o zonă pentru răspunsul la resturi” pentru a împiedica o aeronavă să intre dacă vehiculele spaţiale se confruntă cu anomalii în afara zonei închise iniţial.

CEO-ul SpaceX Musk a publicat un filmuleţ pe X cu resturile împrăştiate şi a afirmat: ”Succesul nu este sigur, dar spectacolul este garantat!”.

Eşecul vine la o zi după ce Blue Origin, compania spaţială a miliardarului Amazon Jeff Bezos, a lansat cu succes pentru prima dată pe orbită racheta sa gigantică New Glenn.

”Navă de nouă generaţie”

Partea de sus a Starship, cu doi metri mai înaltă decât versiunile anterioare, a fost ”o navă de nouă generaţie, cu îmbunătăţiri semnificative”, a afirmat SpaceX, într-o descriere a misiunii, înainte de test. Ea ar fi trebuit să cadă controlat în Oceanul Indian, la circa o oră de la lansarea sa din Texas.

Musk a afirmat că evaluarea iniţială arată o scurgere internă a combustibilului cu oxigen lichid care a crescut presiunea şi a dus la dezmembrarea rachetei.

Cel mai probabil, FAA va deschide o anchetă privind incidentul care va duce la reţinerea la sol a rachetelor Starship – cum agenţia a mai făcut – şi va stabili dacă resturi din explozia în zbor a rachetei au căzut în zone populate din afara zonei prestabilite.

Incidentul ameninţă să strice ţinta lui Musk de a lansa cel puţin 12 teste cu Starship în acest an, în funcţie de cât de repede poate implementa SpaceX modificările şi dacă FAA deschide o anchetă.

”Până acum nimic nu sugerează să amânăm noua lansare mai mult de luna viitoare”, a susţinut Musk.