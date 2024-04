Rabinul șef sefard al Israelului: Succesul apărării antiaeriene împotriva Iranului, Hamas și Hezbollah se datorează seminarelor religioase, nu armatei israeliene

Rabinul-șef sefard Yitzhak Yosef a declarat că succesul Israelului în apărarea împotriva rachetelor lansate de Iran, Hezbollah și Hamas se datorează studenților de la yeshiva (seminare religioase), și nu forțelor de apărare israeliene (IDF), în timpul unui curs de sâmbătă seara, relatează Jerusalem Post.

„A fost cu adevărat un miracol”, a spus rabinul-șef. „În ultimele luni, mi s-a spus că au aruncat asupra noastră 13.000 de rachete din nord și din sud. O cantitate foarte mare. Mii de rachete au fost aruncate asupra noastră. Ar fi trebuit să fie, Doamne ferește, sute sau mii de victime, dar, Slavă Domnului, deși au fost câțiva oameni răniți – fiecare suflet evreu ne este drag -, dar în raport cu ceea ce ar fi putut fi, 13.000 de rachete au fost aruncate asupra statului nostru, slavă Domnului ce minuni și miracole s-au făcut pentru noi” a spus rabinul Yosef.

„Domnilor, meritul cui este acest lucru? Meritul șefului de stat major? Meritul cui? Este meritul studenților de la yeshiva, că studenții de la yeshiva stau și se ocupă cu Tora (Pentateuhul, primele cinci cărți ale Bibliei Ebraice, n.r.), meritul lor, Sfântul Binecuvântat să fie a făcut minuni și miracole pentru noi”, a mai spus rabinul Yosef.

„Aceasta este perspectiva corectă. Când am spus acest lucru în urmă cu câteva săptămâni, au existat unii șefi de yeshiva care ne-au atacat în mass-media, fără rușine. Au vorbit cu presa seculară. Atâta chutzpah (insolență). Unii dintre șefii de yeshiva mi-au trimis scrisori, cerându-mi să retractez ceea ce am spus. Le-am spus că în niciun caz nu am de gând să retractez ceea ce am spus”, a declarat rabinul, repetând insistența sa că succesul armatei se datorează exclusiv studenților de la yeshiva.

În martie, rabinul Yosef a declarat că ultra-ortodocșii (haredimii) ar părăsi cu toții Israelul dacă ar fi impusă recrutarea în rândul haredimilor.

„Ei trebuie să înțeleagă, toți acești oameni seculari care nu înțeleg, trebuie să înțeleagă că fără Tora, fără yeshive, fără kollel (institut de studii talmudice și rabinice, n.r.), IDF nu ar reuși. Deja armata nu reușește întotdeauna, am văzut cum armata a „reușit” la Simchat Torah”, a declarat rabinul la acea vreme, făcând aluzie la atacul Hamas din 7 octombrie 2023 când IDF a răspuns cu întârziere.

La începutul acestei luni, protestatarii au manifestat împotriva rabinului și i-au înmânat acestuia un premiu „Dividing Israel”, o referire la Premiul Israel pe care rabinul urmează să îl primească de Ziua Independenței.

În „premiu” se preciza că este acordat pentru „activitatea lui Yosef în scufundarea națiunii, înrădăcinarea polarizării și perpetuarea eschivării de la încorporare a haredimilor”. Premiul menționează, de asemenea, comentariile rabinului împotriva serviciului militar.

O scutire de recrutare pentru tinerii haredi s-a încheiat la începutul acestei luni, Înalta Curte de Justiție hotărând luna trecută că guvernul va trebui să pună capăt tuturor finanțărilor pentru yeshivas, unde studenții nu au fost recrutați până acum.

Scutirea a expirat tehnic anul trecut, dar guvernul a aprobat o rezoluție prin care a amânat recrutarea haredimilor până la formularea unei noi legi în acest sens. Această rezoluție a expirat la 1 aprilie, după ce guvernul nu a reușit să adopte o nouă legislație în acest sens.

Procurorul general Gali Baharav Miara a declarat la începutul acestei luni că guvernul nu mai are o bază legală pentru a nu-i recruta pe tinerii haredim.

Rabinul Yosef este unul din cei doi șefi rabini ai Israelului, numiți de guvern pentru un mandat de cinci ani, reînnoibil o singură dată. El este fiul fostului șef rabin Ovadia Yosef (1973 – 1983) care a înființat partidul ultra-ortodox sefard Shas, care-i reprezintă pe evreii originari din nordul Africii și Orientul Mijlociu, care la ora actuală au devenit majoritari în rândul evreilor din Israel. Shas face parte din coaliția de guvernare condus de prim ministrul Benjamin Netanyahu, la fel ca și partidul Unitatea Torei, care-i reprezintă pe evreii ultra-ortodocși așkenazi (de origine europeană).

Șef rabinul așkenaz al Israelului, David Lau, și el fiul unui fost șef rabin, s-a distanțat de declarațiile colegului său sefard, lăudând IDF.