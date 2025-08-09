Putin și-a sunat aliații înainte de întâlnirea cu Trump. Ce a vorbit cu Xi Jinping și alți lideri apropiați de Kremlin

Președintele rus Vladimir Putin a discutat la telefon cu liderii Chinei, Belarusului și altor state aliate, înainte de summitul din 15 august, programat cu președintele american Donald Trump, relatează digi24.ro. Convorbirile au vizat relațiile bilaterale și propunerile de pace privind războiul din Ucraina, relatează Kyiv Independent. Atât Xi, cât și Lukașenko se numără printre cei mai apropiați aliați internaționali ai lui Putin.

Potrivit postului chinez pro-guvernamental CCTV, Putin l-a informat pe Xi despre recentele contacte cu SUA. Liderul chinez ar fi salutat dialogul dintre Washington și Moscova și și-ar fi reafirmat sprijinul pentru eforturile de soluționare a războiului.

Președintele rus l-a informat și pe Lukașenko, unul dintre cei mai apropiați aliați ai săi, despre „negocieri și acorduri” cu SUA, a relatat agenția belarusă de stat Belta.

Pe 8 august, Putin a purtat discuții și cu președintele Uzbekistanului, Șavkat Mirzioiev, și cu președintele Kazahstanului, Kasîm-Jomart Tokaev, potrivit Kremlinului. Liderul rus i-a informat pe cei doi despre întâlnirea sa cu trimisul special al SUA, Steve Witkoff. De asemenea, au discutat despre cooperarea în domeniul comerțului și energiei. Separat, Putin a avut și o conversație cu premierul Indiei, Narendra Modi. „I-am mulțumit pentru că a împărtășit cele mai recente evoluții privind Ucraina”, a scris Modi pe X, fără a oferi alte detalii. Citește mai mult pe digi24.ro