Publicație bulgărească: Portul fraților Domuscievi este deja un concurent al portului din Constanța / Are un avantaj geografic cheie deoarece este mult mai aproape de Bosfor

Portul din Burgas este deja un concurent al portului din orașul românesc Constanța, care se sufocă de mărfuri. Motivul – cu o investiție de aproape 85 de milioane de euro, acolo pot fi manipulate cele mai mari nave container din lume, potrivit Rador Radio România.

Portul bulgăresc are un avantaj geografic cheie față de cel românesc deoarece este mult mai aproape de Bosfor – punctul de intrare și ieșire de la Marea Neagra. În plus, are condiții excelente de navigație pe tot parcursul anului, subliniază operatorul portuar BMF Port Burgas. Proprietar majoritar al societății sunt firmele fraților Kiril și Gheorghi Domuscievi. Portul Burgas este un punct cheie între Europa Centrală către Asia Centrală, Orientul Apropiat și Mediterană.

Un proiect de 85 de milioane de euro

Implementarea proiectului REBIRTH28 a început în urmă cu doi ani. În prezent, este finalizată deja noua dană de adâncime nr. 28 de la terminalul Burgas Vest. Are o lungime operațională de 260 de metri și o adâncime de 15,5 metri, ceea ce o face cea mai adâncă dană de transport din Bulgaria. Este specializată în manipularea containerelor și a mărfurilor generale, permițând recepția navelor cu un pescaj de până la 15 metri, lungime de până la 290 de metri și o capacitate de până la 80.000 DWT – tone brute și 4.500 TEU (containere de 20 de picioare). A fost creată și o nouă zonă suplimentară pentru depozitarea și procesarea containerelor.

În cadrul proiectului, a fost reabilitată și o parte din infrastructura feroviară existentă a terminalului. Scopul este creșterea ponderii transportului feroviar atât în ​​port, cât și în afara acestuia.

Întreaga investiție în construcția spațiului naval și achiziționarea de mecanizare și de echipamente pentru deservirea acestuia se ridică la aproape 85 de milioane de euro, a declarat Boris Balev, director executiv al BMF Port Burgas AD.

Aproape 40 de milioane de euro este finanțarea nerambursabilă care vine de la Mecanismul pentru Conectare a Europei pentru sectorul Transport – cel mai mare grant câștigat de o companie privată, a menționat el.

Acesta este, de asemenea, cel mai mare proiect de construcție a infrastructurii portuare în Bulgaria din ultimii 20 de ani, au arătat la unison toți participanții la ceremonia oficială de deschidere a obiectivului.



Un exemplu de parteneriat public-privat

Aceasta este o schimbare strategică pentru dezvoltarea infrastructurii portuare, care permite Burgas Vest să devină noul hub pentru transport de containere la Marea Neagră, a declarat premierul bulgar Rosen Jeliazkov.

Proiectul este un exemplu de succes de parteneriat public-privat, a spus el. BMF Port Burgas este concesionarul terminalelor portuare Burgas Vest și Burgas Est-2 pe o perioadă de 35 de ani.

„Aceasta este o investiție privată care construiește infrastructură publică – una care rămâne proprietate a statului și servește interesului public. Acest proiect nu schimbă doar fața orașului Burgas, ci schimbă dimensiunile competitivității întregii economii maritime bulgare”, a spus premierul de la Sofia.

„Cu 25 de ani în urmă, când am vorbit pentru prima dată despre reforma portuară, a apărut modelul de separare a proprietății de exploatare. Ideea a avut atât susținători, cât și sceptici ce au negat posibilitatea implementării acesteia. În prezent, putem vedea că drumul a fost corect. Cu un parteneriat public-privat, cu proiectul pe care îl inaugurăm astăzi, avem o investiție privată, susținută de o finanțare europeană, alături de o investiție din partea statului, reprezentată de Întreprinderea de Stat Infrastructură Portuară (DPPI), care a asigurat adâncimile necesare de 15,5 metri pentru atingerea obiectivelor proiectului”, a declarat viceministrul bulgar al Transporturilor, Angel Zabutov, care este fost șef al DPPI.

Potrivit acestuia, principalul motiv pentru promovarea acestui tip de parteneriat este acela că toate investițiile realizate de concesionari în obiective de importanță națională rămân ulterior în proprietatea statului.

„În Burgas, această investiție se cheamă catalizatorul logistic. În afacerile moderne, timpul și costurile de livrare sunt de importanță determinantă, iar acest proiect ne oferă un avantaj serios. Odată cu construirea a 260 km de chei, Bulgaria se poziționează mai competitiv în cursa globală între marile centre de producție din Asia și Orientul Mijlociu și principalele piețe de consum din Europa…BMF Port Burgas este un exemplu pentru modul în care afacerile private sustenabile nu numai că duc la crearea de locuri de muncă, ci și contribuie în mod direct la stabilitatea economică a orașului Burgas și a regiunii”, a spus primarul Dimităr Nikolov.

Directorul executiv al Băncii Bulgare de Dezvoltare și membru al Consiliului de Supraveghere al Fondului de Investiții al celor Trei Mări, Țanko Arabadjiev, a atras atenția asupra exemplului pentru un parteneriat bun între BMF Port Burgas și investitorul instituțional străin, cum este Fondul celor Trei Mări. În 2021, Fondul a achiziționat 49% din BMF Port Burgas.

„Un rezultat bun ar putea pune Bulgaria pe hartă și pentru alți investitori instituționali, mai ales când vine vorba de infrastructură. În același timp, eșecul ar putea îndepărta Bulgaria de asemenea investiții pentru ani de zile”, a spus Arabadjiev. El a adăugat că BMF Port Burgas depășește toate așteptările și este adesea citată drept exemplu ca una dintre cele mai de succes investiții ale Fondului celor Trei Mări.

Concesionare pentru 35 de ani

BMF Port Burgas a devenit concesionar al terminalului Burgas Est-2 în 2011. Compania fraților Domuscievi s-a angajat să administreze instalația timp de 35 de ani, cu investiții de 100,3 milioane de euro pentru întreaga perioadă de concesiune. Compania și-a asumat și plata a 80% din împrumutul de stat către Banca de Dezvoltare a Japoniei, care este de 268 de milioane de leva.

Doi ani mai târziu, în 2013, BMF Port Burgas a fost desemnat și ca operator al terminalului Burgas Vest pentru 35 de ani, pentru investiții de 34,8 milioane de leva.

Sursa: MEDIAPOOL / Rador Radio România / Traducerea: Mirela Petrescu