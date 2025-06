PSG vs Inter Milano – Cine transmite la tv finala Champions League arbitrată de românul Istvan Kovacs

PSG și Inter Milano se duelează sâmbătă în finala Champions League la fotbal, partidă care va începe la ora 22:00, pe „Allianz Arena” din Munchen (casa lui Bayern). Disputa este arbitrată de românul Istvan Kovacs.

Meciul este arbitrat de Istvan Kovacs, acesta fiind ajutat de Mihai Marica și Ferencz Tunyogi, toți din România. Al patrulea oficial este Joao Pinheiro (Portugalia), iar asistentul video (VAR) va fi Dennis Higler (Olanda).

