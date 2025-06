Istvan Kovacs – Arbitrul român care scrie istorie în finala Ligii Campionilor 2025

Istvan Kovacs va scrie o pagină din istoria fotbalului european, urmând să devină primul arbitru care oficiază finalele tuturor celor trei competiții europene de club organizate de UEFA: Conference League, Europa League și Champions League.

Finala dintre PSG și Inter Milano (sâmbătă, 31 mai, ora 22:00 – Digisport 1 și Prima Sport 1 direct) este prima de Champions League pe care arbitrul român în vârstă de 40 de ani o va conduce de la centru.

Vorbim despre apogeul carierei pentru arbitrul născut la Carei, Satu Mare.

Înainte de finala Ligii Campionilor de sâmbătă, Kovacs a oferit un interviu pentru site-ul oficial al UEFA.

Centralul din Carei a precizat că delegarea la meciul de la Munchen a venit la pachet cu un „sentiment copleșitor”.

„Un vis devenit realitate” reprezintă pentru Kovacs partida de pe „Allianz Arena”.

„La începutul fiecărui sezon, visezi să arbitrezi o finală. Liga Campionilor este cel mai mare lucru pe care îl poți realiza, și sunt foarte mulțumit, nu doar pentru mine, ci și pentru colegii mei”, a completat arbitrul român.

Centralul născut la Carei vorbește despre faptul că experiența sa ca fost mijlocaș în liga a treia din România îl ajută să înțeleagă mai bine jocul și emoțiile jucătorilor.

„Înțeleg bine tacticile și acest lucru face parte din pregătirea noastră. UEFA oferă analize tehnice pentru oficiali, iar eu petrec ore întregi studiindu-le”, a explicat el.

În ziua meciului, din rutina lui Kovacs fac parte următoarele: o plimbare de o oră cu echipa, un prânz ușor (de cele mai multe ori, pui cu paste și salată), o scurtă odihnă și pregătirea mentală care de obicei se face cu ajutorul ascultării de muzică.

