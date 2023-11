Protestele se extind în țară: Farmaciștii manifestează în fața Guvernului / Angajații din direcțiile de sănătate publică, agenția pentru ocuparea forței de muncă, casa de pensii protestează în mai multe județe / Salariații de la o fabrică a Romarm au ieșit în stradă la Brașov

Mai multe proteste se desfășoară, miercuri, în Capitală și în mai multe orașe. Farmaciștii manifestează în fața Guvernului pentru a cere decontarea medicamentelor prescrise. Angajații din direcțiile de sănătate publică, agenția pentru ocuparea forței de muncă, casa de pensii protestează în mai multe județe cerând salarii mai mari, iar salariații de la o fabrică a Romarm au ieșit în stradă la Brașov.

Update Ora 13.16: Și angajaţii AJOFM Brăila au protestat miercuri, timp de două ore, în faţa instituţiei, cerând să fie plătiţi cu salarii corecte pentru munca depusă, să fie respectaţi şi recunoscuţi ca profesionişti în domeniu şi să nu mai fie trataţi „cu batjocură şi dispreţ” de către guvernanţi.

Zeci de angajaţi de la Casa judeţeană de Pensii şi Direcţia de Sănătate Publică Arad au protestat, de asemenea, nemulţumiţi de actualele salarii, ei cerând majorări la fel ca în cazul angajaţilor de la casele de asigurări.

„Colegii noştri din casele de asigurări au aprobată majorarea salarială, iar noi care am suportat greul, am suportat toată pandemia, am fost în vamă în toată perioada aia, acum noi suntem iarăşi «cenuşăreasa», suntem lăsaţi fără salarii, care au rămas la nivelul din 2016”, a spus Gheorghe Cios, inspector sanitar superior la DSP Arad, citat de Agerpres.

Și angajaţii Direcţiei de Sănătate Publică Satu Mare au protestat, fiind nemulţumiţi de nivelul de salarizare.

Update Ora 13.10: Confederația Sindicală Națională MERIDIAN anunță organizarea unui protest, joi, între orele 10.00 – 13.00, în Piața Victoriei din București, față de proiectul Legii pensiilor și a Legii nr. 296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare. Protestul este autorizat pentru aproximativ 5.000 de participanți din întreaga țară, anunță confederația.

Protestatarii vor reprezenta lucrătorii din structura confederației, silvicultori, ceferiști, polițiști locali și polițiști naționali, militari în rezervă și personal contractual, funcționari publici din MAPN, mineri, funcționari publici, agricultori, personal nemedical și medical, personal aeroportuar, personal nedidactic, etc., potrivit anunțului confederației.

Știrea inițială: Sute de salariaţi ai producătorului de tehnică militară CARFIL din Braşov, care aparţine de Compania Naţională Romarm, au ieşit, miercuri, în faţa sediului societăţii pentru a protesta faţă de prevederile Ordonanţei 296/2023, despre care sindicaliştii spun că „vor avea ca efect falimentul acestei industrii”. Angajaţii din CARFIL spun că au mult de lucru şi cer să li se permită să facă ore suplimentare, pentru a putea onora termenele de livrare, în condiţiile în care fabrica are multe comenzi în această perioadă.

Liderul sindicatului ICA din industria de apărare, Arpad Suba, a declarat pentru News.ro că prin adoptarea aşa-numitei ordonanţe a „austerităţii”, salariaţii din industria de apărare care nu primesc bani de la bugetul de stat nu mai au voie să lucreze ore suplimentare, iar în acest context întreaga industrie de apărare este afectată.

„Ordonanţa austerităţii loveşte salariaţii CARFIL. Concret, nu mai au voie să primească tichete de masă şi nu mai au voie să facă ore suplimentare. (…) Toată industria de apărare este lovită de această ordonanţă a austerităţii, în condiţiile în care noi nu avem nicio treabă cu bugetarii, noi nu suntem bugetari, nu primim bani de la bugetul României, salariile noastre nu sunt plătite de la buget. Noi muncim ca orice societate normală pentru banii pe care îi producem şi ne luăm salariile de acolo. Noi plătim impozite la bugetul statului, aşa că, cu cât ne taie nouă din salariu, cu atât vom plăti mai puţine impozite la stat. Deci măsura, ca să dea în industria de apărare, este absolut imbecilă, nu are absolut nicio explicaţie logică, decât interese străine, adică noi să nu mai vindem armament în Ucraina. Asta ar fi singura explicaţie logică. Altă explicaţie, de ce să-ţi taie veniturile la bugetul statului, nu există”, a afirmat Arpad Suba.

Societatea CARFIL are aproximativ 475 de salariaţi. În ultimele şapte luni, societatea a angajat aproximativ 100 de persoane, având în vedere că există comenzi. Salariul mediu în societate este, conform liderului de sindicat, de aproximativ 5.000 de lei brut.

Grupul de iniţiativă al farmaciştilor din România şi Sindicatul Naţional al Farmaciştilor din România organizează un protest, miercuri, în Piaţa Victoriei. Farmaciştii solicită, printre altele, decontarea la termen de către CNAS, implicarea farmacistului în monitorizarea pacienţilor cu boli cronice şi plata serviciilor farmaceutice pentru a putea susţine cheltuielile de funcţionare, inclusiv pentru remunerarea personalului la un nivel corespunzător pregătirii. Detalii aici.

Angajați de la direcțiile de sănătate publică din Giurgiu, Ialomița, Sibiu, Vâlcea și Argeș protestează, miercuri, cerând majorarea salariilor, potrivit Sindicatului Național „Forța Legii”.

„Camera Deputaților a votat marți, în calitate de Cameră decizională, proiectul de lege privind aprobarea OG nr. 21/2023 pentru modificarea și completarea Legii nr. 96/2006 privind reforma în domeniul sănătății (PL-x nr. 172/2023). Prin noua lege, Parlamentul i-a aprobat personalului din Casele de asigurări de sănătate (CAS) să beneficieze de salariu și celelalte drepturi la nivelul maxim în plată aferent funcțiilor din aparatul de lucru al Guvernului. În schimb, lucrătorii din Direcțiile de Sănătate Publică (DSP) județene și a municipiului București nu se bucură de același tratament salarial prin noua lege”, se arată într-un comunicat de presă al sindicatului. Detalii aici.

Totodată, mai mulţi angajaţi ai Casei de Pensii Timiş au întrerupt lucrul, miercuri dimineaţă. Ei au ieşit în faţa instituţiei afişând pancarte cu mesaje în care cer ca munca lor să fie apreciată, relatează News.ro. Detalii aici.

Și angajaţii Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă (AJOFM) Gorj au întrerupt miercuri lucrul, pentru o oră, declanşând astfel un protest spontan, ei fiind nemultumiţi de nivelul salarizării. Aceştia au cerut alinierea salariilor lor cu cele ale angajaţilor Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă (ANOFM) şi au afirmat că vor continua protestele, relatează Agerpres.

Marţi, salariaţii AJOFM Gorj au înaintat Guvernului o scrisoare deschisă prin care şi-au transmis doleanţele legate de salarii şi de alte aspecte legate de activitatea instituţiei.

Reprezentanţi ai angajaţilor din Agenţia Judeţeană pentru Prestaţii Sociale (AJPIS) au afirmat că miercuri nu au protestat, dar nu exclusă o astfel de acţiune pentru zilele următoare.