Proteste în orașul elvețian Lausanne după moartea unui tânăr într-un accident rutier în timp ce era urmărit de poliţie

Circa 200 de persoane au protestat violent pentru a doua noapte consecutiv în oraşul elveţian Lausanne, după ce un tânăr a murit într-un accident de moped în timp ce fugea de poliţie, au declarat marţi autorităţile, relatează agenția de știri dpa, citată de Agerpres.

Potrivit poliţiei, protestatarii, în principal tineri, au aruncat cu pietre, cocktailuri Molotov şi petarde şi au incendiat containere şi pubele.

Echipele de intervenţie au folosit tunuri cu apă şi gaze lacrimogene pentru a controla mulţimea furioasă.

Nu au fost raportate persoane rănite, însă şapte persoane au fost arestate în oraşul elveţian, situat pe malul lacului Geneva.

Protestele au fost declanşate de moartea, duminică, a unui tânăr de 17 ani care a încercat să scape de poliţie pe un moped furat.

În iunie, o fată de 14 ani a fost rănită grav într-un accident în care a fost implicată o motocicletă în timp ce fugea de poliţie şi apoi a murit din cauza rănilor suferite.