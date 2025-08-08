Protest în Piața Victoriei, pe 10 august, anunțat de comunitatea „Corupția ucide”: „Ne-au bătut. Ne-au gazat. Faptele se prescriu în 2026” / „Vrem ca dosarul 10 august să fie soluționat în favoarea cetățeanului, nu în favoarea agresorilor”
Comunitatea „Corupția ucide” a anunțat organizarea unui protest în Piața Victoriei, pe 10 august, la ora 19.00, față de tergiversarea dosarului privind violențale de la protestul din 10 august 2018.
„Vrem ca dosarul 10 august să fie soluționat în favoarea cetățeanului, nu în favoarea agresorilor”, se arată în anunțul evenimentului.
Potrivit organizatorilor, autoritățile au fost notificate cu privire la protest.
Anunțul comunității „Corupția ucide”:
Nu uităm! Nu iertăm! Vrem ca dosarul #10august să fie soluționat în favoarea cetățeanului, nu în favoarea agresorilor. O democrație veritabilă nu lasă praful istoriei să se așeze peste violența statului.
Ora: 19:00
Data: 10 august 2025
