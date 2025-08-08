G4Media.ro
Protest în Piața Victoriei, pe 10 august, anunțat de comunitatea „Corupția ucide”:…

Sursa Foto: Inquam Photos/ Autor: Octav Ganea

Protest în Piața Victoriei, pe 10 august, anunțat de comunitatea „Corupția ucide”: „Ne-au bătut. Ne-au gazat. Faptele se prescriu în 2026” / „Vrem ca dosarul 10 august să fie soluționat în favoarea cetățeanului, nu în favoarea agresorilor”

Articole8 Aug 1 comentariu

Comunitatea „Corupția ucide” a anunțat organizarea unui protest în Piața Victoriei, pe 10 august, la ora 19.00, față de tergiversarea dosarului privind violențale de la protestul din 10 august 2018.

„Vrem ca dosarul 10 august să fie soluționat în favoarea cetățeanului, nu în favoarea agresorilor”, se arată în anunțul evenimentului.

Potrivit organizatorilor, autoritățile au fost notificate cu privire la protest.

Anunțul comunității „Corupția ucide”:

„10 august 2025 – Piața Victoriei, București
Protest: Ne-au bătut. Ne-au gazat. Faptele se prescriu în 2026
Pe 10 august 2018, sute de mii de oameni au ieșit în stradă împotriva corupției, abuzului de putere și asaltului împotriva Justiției Independente.
Răspunsul statului?
Gaze lacrimogene, tunuri cu apă, violență nejustificată.
Peste 400 de răniți, printre care și jurnaliști, copii, trecători.
Printre victime, Ilie Gâzea, care a murit din cauza intoxicației cu gaz la câteva zile distanță.
În 2022, procurorii au stabilit că intervenția Jandarmeriei a fost nejustificată. Cu toate acestea, dosarul a fost tergiversat ani la rând.
În octombrie 2026, dacă nu se face dreptate, va interveni prescripția răspunderii penale, iar cei vinovați vor scăpa nepedepsiți.
📢 Hai cu noi în stradă!

Nu uităm! Nu iertăm! Vrem ca dosarul #10august să fie soluționat în favoarea cetățeanului, nu în favoarea agresorilor. O democrație veritabilă nu lasă praful istoriei să se așeze peste violența statului.
Condamnați, nu mai tergiversați!
📍 Loc: Piața Victoriei, București
🕒 Ora: 19:00
📆 Data: 10 august 2025
*Autoritățile au fost notificate cu privire la eveniment.”

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

1 comentariu

  1. N ar trebui uitați nici cei doi magistrati care au contribuții importante la dosarul 10 august.
    Atat procurorul Parlog ca și judecatorul Ghita Ciprian sunt hartuiti de inspecția judiciară și csm cu acțiuni disciplinare aberante.
    Ce coincidenta și ambii cu sesizări făcute de inutilul proc general Florenta

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.