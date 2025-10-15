Proiect pentru refolosirea apei de ploaie în refacerea zonelor umede din Parcul Văcăreşti şi Lumea Copiilor

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Apa de ploaie urmează să fie refolosită pentru refacerea zonelor umede din Parcul Natural Văcăreşti şi Parcul Lumea Copiilor, în cadrul proiectului internaţional NATALIE, finanţat cu fonduri europene, transmite Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Directorul executiv al Asociaţiei Parcul Natural Bucureşti, Dan Bărbulescu, estimează că în martie 2026 ar putea fi amplasate primele elemente funcţionale în teren.

Asociaţia a încheiat protocoale de colaborare cu Primăria Capitalei, Administraţia Parcul Natural Văcăreşti şi Apele Române, în vederea implementării proiectului NATALIE, finanţat prin programul HORIZON Europe.

„Proiectul NATALIE a ajuns în etapa în care sunt consultate instituţiile interesate, acestea fiind PMB, Administraţia Parcul Natural Văcăreşti, Apele Române. Ieri a avut loc o întâlnire de consultare şi co-creare la PMB, cu Direcţiile de Mediu, Urbanism şi Climă. Au fost prezentate soluţiile tehnice pentru filtrarea apei de ploaie şi planul de peisaj pentru refacerea zonelor umede. Suprafaţa unde se intervine este de 600 m2, conform planului de management al parcului. Scopul intervenţiilor este de a reface zonele umede temporare (bălţi) pierdute din cauza valurilor de secetă din ultimii ani. Sunt vizate habitatele amfibienilor, în Parcul Văcăreşti trăind câteva specii de interes conservativ precum tritonul cu creastă, izvoraşul de baltă cu burtă roşie, broasca rugoasă”, a precizat Dan Bărbulescu pentru AGERPRES.

Soluţiile verzi bazate pe natură reprezintă o necesitate, nu „un moft”, iar apa de ploaie trebuie tratată ca o resursă vitală, nu ca pe un deşeu, precizează Asociaţia Parcul Natural Bucureşti.

„Vom folosi sisteme naturale de biofiltrare pentru a curăţa apele pluviale de pe acoperişuri şi le vom redirecţiona către refacerea habitatelor sensibile, afectate de scăderea pânzei freatice. În felul acesta, protejăm şi apa potabilă destinată oamenilor, care la rândul ei devine tot mai greu de obţinut în condiţii de secetă severă şi de aridizare accentuată. Lucrăm împreună cu parteneri din Olanda, alături de ingineri, urbanişti, arhitecţi şi instituţii publice, pentru a transforma Bucureştiul într-un oraş rezilient, verde şi prietenos cu natura”, a scris asociaţia, miercuri, pe Facebook.

Proiectul NATALIE este finanţat prin programul HORIZON Europe şi are un număr de 43 de parteneri în 18 ţări. În România, proiectul se desfăşoară în Sectorul 4, având ca focus Parcul Natural Văcăreşti şi Parcul Lumea Copiilor. Partenerii proiectului sunt Asociaţia Parcul Natural Bucureşti, Business Development Group şi Primăria Sectorului 4.

„Soluţiile verzi bazate pe natură sunt acele soluţii sustenabile, eficiente din punct de vedere al costurilor, dezbătute şi adaptate specificului local. În Bucureşti, proiectul îşi propune conservarea biodiversităţii prin refolosirea apei pluviale şi dezvoltarea de strategii de conectare a spaţiilor verzi – albastre prin participarea tuturor factorilor interesaţi”, a menţionat Dan Bărbulescu.