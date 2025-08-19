Proiect pentru interzicerea fumatului şi utilizarea ţigărilor electronice, în mai multe spaţii publice din Iaşi / La Cluj au fost deja adoptate interdicții

Un proiect de hotărâre de Consiliu Local care vizează restricţionarea fumatului şi a utilizării mijloacelor alternative, precum ţigările electronice şi produsele din tutun încălzit, în mai multe spaţii publice din oraş, a fost lansat, marţi, în dezbatere publică, transmite Agerpres.

Potrivit proiectului, fumatul va fi complet interzis în staţiile de transport public, parcurile de joacă pentru copii, bazele sportive. În zonele de agrement, precum parcurile şi ştrandurile, fumatul va fi permis doar în spaţii special amenajate, care urmează să fie semnalizate corespunzător în termen de 60 de zile de la adoptarea hotărârii.

„Situaţia sănătăţii populaţiei este tot mai slabă, fapt care se vede foarte clar. Abuzul de alimente, tutun şi alcool duc la boli grave şi chiar la decese. Cred că restricţionarea consumului de tutun, ţigărilor electronice şi produselor din tutun încălzit vor contribui la creşterea calităţii sănătăţii tinerii generaţii şi a vieţii tuturor cetăţenilor. (…) Dorim ca prezenţa unui fumător lângă un copil sau a unui adolescent care nu a intrat în contact cu ţigara să fie cât mai departe”, a declarat, pentru Agerpres, primarul Mihai Chirica.

Conform proiectului, locurile unde fumatul este interzis vor fi marcate cu panouri vizibile care vor conţine mesajul „Fumatul interzis” şi simbolul internaţional aferent. Costurile pentru aceste panouri vor fi acoperite din bugetul local sau de către proprietarii şi administratorii spaţiilor respective.

Proiectul prevede ca în cazul nerespectării interdicţiilor să fie aplicate amenzi contravenţionale cuprinse între 100 şi 500 de lei.

Hotărârea va intra în vigoare la 60 de zile după adoptarea sa de către Consiliul Local. Până pe 28 august, cetăţenii pot trimite propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare către Primăria Municipiului Iaşi, fie fizic la Centrul de Informaţii pentru Cetăţeni sau prin emailul primăriei.

